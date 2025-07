La cantante, influencer y médico bilbaína que colabora con Kiko Rivera y arrasa en festivales

Silvia Osorio Lunes, 28 de julio 2025, 11:01 | Actualizado 11:09h. Comenta Compartir

Lucía de la Puerta (Bilbao, 1999) sigue arrasando en redes sociales, pero ha conseguido cumplir el que de verdad era su gran sueño: la música. La joven bilbaína, que se hizo muy popular en plataformas como TikTok o Instagram con sus vídeos virales a la vez que estudiaba Medicina, acaba de anunciar una colaboración con Kiko Rivera, una canción titulada 'Divas' que se estrena este 1 de agosto y que le permite dar un paso adelante a nivel artístico.

Considerada y reconocida como una de las influencers más importantes de España -cuenta con más de 4 millones de seguidores y ha ganado varios premios-, la artista y creadora de contenido está viviendo un verano muy especial. Está participando en un gran número de festivales por todo el país para presentar su primer álbum 'A lo callao', que publicó el pasado mes de mayo. Un trabajo que ha dado fruto a varias colaboraciones musicales, entre las que se encuentra el citado 'single' con el hijo dj de Isabel Pantoja.

Las redes sociales han ejercido como plataforma de lanzamiento para esta joven bilbaína que siempre se quiso labrar una trayectoria sobre los escenarios. Polifacética, atrevida y con iniciativa, también hizo sus pinitos como actriz.

En la imagen superior, Lucía durante una actuación este verano; en el centro, en su etapa como estudiante de Medicina, y en la fotografía inferior, hace una semanas en el Orgullo de Madrid. Instagram

Lo curioso de Lucía es que se ha licenciado en Medicina. Ahora bien, por el momento, según ha contado en varias entrevistas, descarta presentarse al MIR e iniciar una carrera profesional como médico. «He terminado la carrera, pero no me hacía feliz. Ahora me levanto contenta, con ganas. La vida es una y hay que vivirla haciendo lo que te apasiona, respetando, con valores, pero con ilusión», relataba a 'El Plural' hace unos meses.

Icono del movimiento gay

Lucía ya había lanzado anteriormente tres singles, pero ha sido este año cuando su carrera musical ha dado un volantazo y avanza a pasos agigantados. La artista y creadora de contenido vizcaína también destaca por su compromiso con la visibilización del colectivo LGTBIQ+. Su relación, y posterior ruptura, con la también influencer Aida Redru fue muy seguida en redes sociales.

Hace una semanas, Lucía fue una de las artistas invitadas al Orgullo de Madrid. «Me cambió la vida. Hasta entonces había aprendido a esconder partes de mí. Pensaba que amar a quien amaba era un problema, pero ese día vi a gente viviendo en libertad y sin miedo», señaló sobre el punto de inflexión que supuso en su vida desvelar su sexualidad.