Ana Rosa Quintana y su primer porro: «Me sentó fatal»

A.M. Jueves, 6 de marzo 2025, 08:33 Comenta Compartir

Curiosa charla la que se formó ayer en 'El programa de AR'. La mesa de tertulia abordaba las anécdotas más curiosas ocurridas el pasado domingo en la gala de los Oscar, cuando uno de los presentes contó que a Karla Sofía Gascón le habían regalado un refresco que contenía cannabis.

La actriz protagonista de 'Emilia Pérez' no tardó en darse cuenta de que algo raro ocurría. «Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar como 'Mejor actriz principal'. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor a limón, hasta ahí todo bien. De repente, me empiezo a encontrar mareada», contó en su perfil de Instagram, aunque no le hizo mucha gracia: «Comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: a ver si me ha sentado mal algo que me he comido».

La noticia sorprendió a Ana Rosa Quintana, que se preguntó si «se puede dar un producto con marihuana sin avisar». Y acto seguido quiso interesarse por los efectos del producto: «¿Por un refresco que lleve marihuana te puedes sentir tan mal?».

El exministro de Cultura y actual tertuliano del programa, Máximo Huerta, se adueñó de la conversación y le preguntó a Ana Rosa si ella había fumado alguna vez. La respuesta fue afirmativa. «El primer porro me sentó fatal. No me sentó bien y no lo volví a probar», confesó Ana Rosa entre risas.

No fue a la única a la que intentaron poner en un apuro. El juez Vázquez Taín también tuvo que constestar a la pregunta de Huerta. «No, no, no. Yo no soy de porros», dijo ruborizado.