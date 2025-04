Álvaro Morata rompe su silencio tras ser relacionado con el escándalo de apuestas ilegales en Italia

Leire Moro Lunes, 14 de abril 2025, 20:26 Comenta Compartir

Álvaro Morata se defiende públicamente tras verse salpicado por el escándalo de apuestas ilegales que sacude el fútbol italiano. El capitán de la selección española ha publicado un comunicado en sus redes sociales después de que su nombre apareciera mencionado en las declaraciones de Nicolò Fagioli, jugador del Fiorentina cedido por la Juventus, ante las autoridades.

Morata, que coincidió con Fagioli en la Juventus, ha querido desmarcarse de cualquier relación con la red investigada. «Lo único que he hecho con Fagioli estos años ha sido darle consejos como amigo; nunca supe nada sobre su situación», asegura el delantero en su comunicado, en el que califica de falsas todas las informaciones que intentan implicarle. El madrileño subraya que no tiene nada que ver con el caso y pide que se deje de difundir «mentiras» sobre su persona.

La reacción de Morata se ha producido tras la publicación de mensajes interceptados por las autoridades italianas, en los que Fagioli le menciona como presunto intermediario en la adquisición de relojes de lujo, que después revendía con el fin de obtener liquidez para poder saldar las deudas de juego que iba acumulando. «Llevo un año haciendo este negocio con él», se lee en una de las conversaciones reveladas por La Gazzetta dello Sport. A pesar de su afirmación, no hay ninguna prueba que implique al futbolista español directamente y además no figura entre los investigados por la Fiscalía de Milán.

El escándalo de las apuestas ilegales en la Serie A ha destapado una trama que operaba desde 2021, en la que ya han sido sancionados deportivamente jugadores como Sandro Tanali o el propio Fagioli por apostar incluso en partidos de fútbol, una práctica prohibida por la federación italiana. Según las investigaciones, la red se dedicaba a apostar de forma masiva en plataformas no autorizadas y utilizaba una joyería de Milán como tapadera para blanquear el dinero.

Fagioli, uno de los principales implicados, acumuló una deuda cercana a los tres millones de euros y habría pedido dinero prestado a más de treinta personas, entre ellas compañeros de equipo y amigos del vestuario. En algunos casos, utilizaba nombres de futbolistas reconocidos para ganarse su confianza, como supuestamente habría hecho con Morata, aunque no hay indicios de que el español conociese estas maniobras.

Comunicado de Álvaro Morata

«He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que en lo único en que he ayudado a Fagioli es estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él... Nunca he sabido nada de su situación. Quiero mucho a Nicolò y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas, ni mentiras. Repito: Niego todas informaciones que han salido porque son FALSAS. Gracias».