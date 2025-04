Almácor obligado a abandonar 'Supervivientes': «No es justo»

Joseba Fiestras Miércoles, 16 de abril 2025, 07:06 Comenta Compartir

Tras una brutal caída durante una prueba, Almácor estaba en la cuerda floja. El equipo médico debía tomar la decisión de si continuaba o no en 'Supervivientes', y Carlos Sobera esperó hasta el último momento para desvelar el dictamen de los galenos.

«El pasado domingo, Almacor sufrió un traumatismo en el brazo que obligó al equipo médico a inmovilizarle el hombro. En las pruebas efectuadas se confirma la presencia de una lesión que implica el uso de un inmovilizador de hombro durante cuatro semanas, además de una posterior rehabilitación», arrancaba el veredicto médico. El cantante se mostraba desolado y rompía a llorar, antes incluso de conocer la decisión final. Sobera no alargó el drama. «Por todo ello, Almácor no puede seguir en 'Supervivientes' y debe regresar a España», sentenciaba el presentador. «¡No me jodas!», exclamaba el joven aludido con lágrimas en los ojos. El chaval se mostraba triste y rabioso al mismo tiempo. «No es justo», reprochaba. El comunicador hablaba de nuevo. «Yo no soy capaz de consolarte en un momento tan duro como este, pero hay alguien que sí puede hacerlo», brindaba. Y la novia de Almácor entraba en escena. «Amor, tú tranquilo que todo va a estar bien. Que no pasa nada, que lo has hecho muy bien y para nosotros eres el ganador. Te queremos mucho», decía emocionada. Pero sus palabras no tranquilizaban al artista. «Es una mierda», protestaba.

De la rabia, a la resignación. Almácor, viéndose ya fuera del concurso, se rendía. «Lo siento. Es que soy un patoso», asumía. Su chica le quitaba hierro al asunto afirmando que toda su gente estaba orgullosa de su trayectoria en la aventura. «Lo has hecho genial y todo pasa por algo, así que no te preocupes», calmaba ella. Él volvía a romperse. Destrozado, regresaba con sus compañeros que lo recibían entre aplausos. Laura Madrueño lo acogió con un cálido abrazo. «No es justo», insistía el cantante. «Quédate con mi abrazo y el de todo el equipo de 'Supervivientes' que sentimos admiración por ti», elogiaba Sobera desde Madrid.

«No puedo seguir», sollozaba el lesionado ante las caras de sorpresa y comprensión de sus compañeros. Madrueño se lo explicaba. «Almácor tiene que abandonar la aventura porque necesita reposo durante varias semanas y rehabilitación después», informaba la periodista. El músico urbano no dejaba de llorar. «Siempre digo 'brillos platino» y las tiritas para después, pero es que ya, tío…», se lamentaba haciendo alusión a la popular canción con la que se presentó al 'Benidorm Fest'. «Ha sido maravilloso tenerte aquí. Has sido un gran concursante y un gran compañero», zanjaba Madrueño. Manuel ocupará su puesto incorporándose a Playa Calma para equilibrar así los equipos.

