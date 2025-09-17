Ágatha Ruiz de la Prada sorprende en 'La Revuelta' con sus títulos nobiliarios

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

B. V.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:47

Ágatha Ruiz de la Prada sorprendió ayer en 'La Revuelta' con sus títulos nobiliarios. Algunos de ellos los enumeró la estilista. «Uno tiene Grandeza de España, eres grande de España. Pero el otro es más antiguo: Baronesa de Santa Pau. Es un título que tiene como 1.000 años. Lo importante es la antigüedad», explicó.

David Broncano señaló que «los aristócratas no quieren que haya más». Una afirmación que secundó la modista. «Nadie quiere que haya más. Cuando tú estás y ya lo tienes... Pero han entrado cuatro o cinco», aclaró Ruiz de la Prada. El presentador le preguntó entonces ¿quién no ha gustado? ¿qué ha dicho el sindicato?.

«¿Tú sabes que a mí el sindicato me odia?», dijo la modista. «Se llama la Diputación de la Grandeza y su mayor enemiga soy yo porque fui la que consiguió que las mujeres pudiesen heredar el título», explicó al presentador. Ruiz de la Prada ha reconocido que hace tiempo dejó de recibir invitaciones a las recepciones de la Casa Real, porque «no me invitaban por mí». «Desgraciadamente, me gustan los canallas y nunca me he enamorado de un conde o un aristócrata», lamentó. la diseñadora

Cuando contó que tenía varios títulos nobilairios, Broncano le propuso en broma que quería casarse con ella. «¿Los heredaría?», ha preguntado el presentador. «Bueno, lo compartiríamos», ha indicado ella por su parte.

La diseñadora no para. A sus 65 años y rebosante de vida, asegura que el trabajo «me parece un privilegio y me sigue divirtiendo», y mantiene tal nivel de actividad que «nunca estoy 20 días seguidos en Madrid».

