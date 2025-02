Alfonso Santiago, promotor del Azkena: «Creo que el 100% del público va a conservar las entradas»

Natxo Artundo Jueves, 14 de mayo 2020, 07:16 | Actualizado 10:36h. Compartir

El momento del 'show' es la brillante punta del iceberg, pero en este caso no ha podido asomar. La marea del coronavirus ha impedido que el Azkena Rock Festival pueda brillar este año en Mendizabala. «Este no es un trabajo que se hace sólo en los meses y semanas previas, lleva muchos meses organizarlo», matiza el promotor de Last Tour International, Alfonso Santiago.

De hecho, cuando la empresa organizadora del ciclo de rock ha visto imposible desarrollar la edición de 2020 -fijada para los días 19 y 20 de junio-, ha podido avanzar que en 2021 el Azkena se ampliará al jueves e incorporará a Iggy Pop. «Es algo en lo que estábamos trabajando desde hace mucho tiempo, de cara a ese vigésimo aniversario del festival, que se cumplirá el año que viene», recuerda Santiago.

Pero no sólo será 'La Iguana' de Detroit quien ilumine el cartel. El impulsor del festival que volverá a Vitoria los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 subraya «la buena disposición de todos los músicos con quienes hemos hablado para venir el próximo año». Y el ARF ya puede anunciar a Brian Wilson, Patti Smith, Black Mountain, Fu Manchu, L7, Liher, Lysistrata, Reverend Horton Heat, Suzi Quatro, Robyn Hitchcock, Shooter Jennings, Social Distortion, Wicked Wizzard y los vitorianos The Faithless, que pondrán banda sonora de rock a la capital alavesa.

Pero no sólo regresarán estos referentes del cartel aplazado. Alfonso Santiago no descarta a ninguna de las bandas anunciadas para este año. Como el cabeza de cartel John Fogerty, «Lo que sucede es que a lo mejor tienen una gira de 40 fechas y tienen que cuadrarlas», precisa a la vez que puntualiza que no ha habido ningún 'no' a estar en Mendizabala dentro de 12 meses.

El nuevo BBK Live, en estudio

Desde luego, lo que es negativa es la previsión de Last Tour para este año, ya que todo el esfuerzo de meses sin posibilidad de rentabilizarlo va a suponer un fuerte varapalo económico. En el aspecto positivo, Santiago destaca «el apoyo recibido por parte de las instituciones, que han entendido el trabajo que realizamos», tanto en relación con el Azkena como «en general». El promotor recuerda que existen fórmulas de apoyo al sector cultural con las que poder hacer frente a una situación que se va a saldar con un año sin posibilidad de recuperar con los eventos las inversiones en diferentes conciertos, giras o festivales.

La situación de alarma también ha afectado a otro de los grandes referentes escénicos de la música en directo en Euskadi, el BBK Live. Alfonso Santiago explica que el ciclo programado en Kobetamendi «no se va a poder hacer como estaba previsto. Ahora estamos trabajando para, como hemos hecho en el caso del Azkena, poder dar unas nuevas fechas y comunicar qué artistas van a estar». Y la previsión es que para finales de mes se pueda avanzar ya un esquema general de cómo quedará el festival bilbaíno, tanto en ubicación temporal como en cuanto a cartel.

Y como los tickets del Azkena valdrán para 2021, los organizadores prevén que la fidelidad del público se refleje en hechos. Hasta el punto de que Santiago calcula que, «por el 'feedback' que hemos recibido a través de las redes sociales, creo que el 100% va a conservar las entradas», avanza con gratitud por los apoyos que les ha hecho llegar la afición rockera.

Incluso «ha habido quienes nos han preguntado si existía una 'fila 0'», indica. Pero, como hay muchos profesionales independientes que trabajan para poner en pie el ciclo -Last Tour aportará 5 euros por entrada vendida-, esa solidaridad se vestirá con la camiseta 'You Can't Stop Rock 'n' Roll', cuya recaudación se repartirá al 50% entre este colectivo y el Banco de Alimentos de Álava.