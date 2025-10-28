«Al proyecto compartido que es mi querida Vitoria he dedicado mi alma, con humildad y determinación»

Martes, 28 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

José Ángel Cuerda fue alcalde de Vitoria de 1979 a 1999. «Mi entrada en la política estuvo motivada por el deseo de que toda la ciudadanía, sin excepción, viviera mejor, en igualdad de derechos», recuerda hoy, 46 años después, con un discurso similar al que recogía EL CORREO. «Los derechos en los que todos debíamos trabajar en aquel momento y ahora, sin excepciones que valgan, son la salud, la educación como vía de acceso al trabajo y la vivienda», subraya. «La grandeza de una ciudad no se mide por sus edificios, parques o avenidas, sino por la dignidad con la que trata a cada ciudadano. A ese proyecto compartido que es mi querida Vitoria-Gasteiz he dedicado siempre mi alma, con humildad y determinación», concluye el primer alcalde de la democracia.