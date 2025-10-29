El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Estábamos de fiesta postboda cuando me enviaron la portada de El Correo; pensé que era una broma»

05.07.14

Iñigo Iturrate

Lunes, 27 de octubre 2025

El director general del Palacio Euskalduna, Iñigo Iturrate, festejó hasta altas horas de la madrugada su boda con Guillermo Pardavila, con el que se casó en 2014, aunque llevaban juntos desde siete años antes. La cúpula del PNV, incluido el entonces lehendakari Iñigo Urkullu, arropó al parlamentario jeltzale. Un amigo le envió, a las siete y media de la mañana, la portada de este periódico. «Estábamos todavía en la postfiesta de la boda y pensaba que era una broma. Me quedé flipado, no entendía nada. Al poco, empecé a recibir llamadas de mucha gente», reconoce el responsable del Palacio de Congresos y de la Música. «Una persona muy relevante e importante en Euskadi, militante de los derechos LGTBI, me agradeció lo mucho que suponía esa portada para el colectivo».

