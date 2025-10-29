El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Aquel día fue el comienzo de una transformación de la plantilla para prepararla de cara al futuro»

Bernd Krottmayer

Mercedes Vitoria ha cambiado radicalmente en los 15 meses entre aquella portada de EL CORREO del 27 de marzo de 2024 y la pose de Bernd Krottmayer hoy. Tanto, que ha tenido que reponer el motor que lucía en el laboratorio de la fábrica aquel día porque esa etapa ya está completamente superada. El paseo de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu por las líneas de montaje final «fue el comienzo de una transformación de la plantilla para prepararla de cara al futuro», afirma el director de la planta alavesa. Desde entonces «hemos terminado el 90% de las obras». En los últimos grandes trabajos, en montaje final, han cambiado muchos procesos y máquinas, el 80% en las cinco semanas de parón. «Tenemos que formar a 5.000 personas en más de 160 procesos y técnicas».

