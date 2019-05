El PNV logra 3.406 votos en Cataluña y Puigdemont 5.056 en Euskadi Carles Puigdemont saluda a Andoni Ortuzar / E. C. Formaciones nacionalistas moderadas de la órbita neoconvergente había pedido el voto para los jeltzales a modo de castigo para el expresidente fugado ADOLFO LORENTE Lunes, 27 mayo 2019, 00:06

Es posible que no son todos los que se esperan, pero sí muchos más de los habituales en un escenario normal. El hecho de que en las elecciones europeas haya una circunscripción única posibilita al votante a poder decantarse por el partido que desee, aunque sea una formación nacionalista ubicada en el extremo opuesto del país. Así ha pasado siempre y así ha ocurrido en estos comicios con el PNV como formación más beneficiada después de consumarse la ruptura de su histórica alianza con los herederos de CIU a raíz de la decisión de Carles Puigdemont de liderar la candidatura europea de Junts per Catalunya. Para esta cita electoral, el PNV ha liderado la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), integrada también por Coalición Canaria (CCa), Compromiso por Galicia (CxG), Proposta per les Illes (El Pi), Demòcrates Valencians (DV) y Atarrabia Taldea (ATALADEA).

Este situación provocó, por ejemplo, que Units per Avançar, partido heredero de la extinta Unió Democràtica de Catalunya de Josep Antoni Duran i Lleida, decidiese pedir el voto para el PNV el 26-M. «Apoyar en Cataluña al PNV es el voto útil del catalanismo dialogante», aseguró Ramón Espadaler, secretario general de la formación, en una entrevista con este periódico.

Esta petición se ha traducido en que los jeltzales han logrado 3.406 votos en Cataluña, la gran mayoría de ellos obtenidos en la provincia de Barcelona (2.883). En realidad, no son tantos si se compara con los 3.314 recibidos en Madrid, los 2.946 de Andalucía, los 603 de La Rioja o los 741 de Cantabria.

Por otra parte, la candidatura liderada por el expresidente catalán fugado en Waterloo también ha logrado apoyos por toda España, sobre todo de Euskadi, donde ha recibido 5.056 votos. En Madrid, 3.655 , en Andalucía, 2.472; en Navarra, 1.324; en Castilla y León, 928; y en La Rioja, 164.