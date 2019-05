El Brexit y otros retos que deberá afrontar el nuevo Parlamento europeo tras las elecciones

C's y PNV, juntos pero no revueltos

Muchos de los partidos políticos en España concurren en coalición a las elecciones europeas, en este caso los nacionalistas y regionalistas. Al tratarse de un circunscripción única, es fundamental presentarse con otros partidos para lograr el escaño que les lleven a Europa. Pero además, también hay alianzas postelectorales que se han visto en la anterior legislatura y que ya están anunciadas para la que viene.

La más novedosa y que al votante le puede sorprender es la de Ciudadanos y PNV, ambos se presentan por separado en las elecciones pero sus integrantes se irán al grupo parlamentario de ALDE, 'Alianza de Liberales y Demócratas por Europa'. Este grupo lo encabeza el partido francés de Macron.

Además de esta alianza, ya es oficial también la integración del PP en el Partido Popular Europeo, el PSOE en el de los Socialistas europeos, Podemos en el grupo Confederal de la Izquierda Unitaria y Ahora Repúblicas, la candidatura que encabeza Junqueras con miembros de EH Bildu, en Alianza Libre Europea.

VOX aún no ha confirmado dónde se integraría aunque tiene la opción del grupo de Salvini y Le Pen, ENL, 'Europa de las Naciones y las Libertades'. También cabe la posibilidad de que no se inscriba en ninguno como va a hacer la candidatura de Puigdemont, 'Lliures per Europa'.