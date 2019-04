Música económica 'With Plenty Of Money And You': el dinero es la raíz de todo mal, pero ilumina la vida Detalle del cartel de la película. La canción de la película 'Vampiresas de 1937' comparte el rechazo bíblico de la codicia, pero a la vez sabe apreciar las ventajas prácticas y románticas de la riqueza: «Podría llevarte a sitios donde te gustaría ir» CARLOS BENITO Domingo, 28 abril 2019, 01:46

Durante los años 30, la economía se convirtió en un asunto central de la música popular estadounidense, como reflejo de su obsesivo protagonismo en la vida cotidiana. Al principio de aquella década, en plena Gran Depresión, canciones como 'Brother, Can You Spare A Dime?' retrataban los sueños rotos, el desempleo feroz, la miseria de las colas para hacerse con algo de pan. Pero, a partir de 1933, con el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt, ese tono de elegía americana dio paso a un optimismo renacido, chispeante, tirando a frívolo, que planteaba una relación menos angustiosa con el dinero. 'With Plenty Of Money And You' sirve como ejemplo de esa nueva fase, que ya no se centraba tanto en las carencias y las privaciones -pese a que la tasa de paro todavía daba miedo- como en la perspectiva de una vida mejor.

«Bueno, nena, qué no podría hacer yo / con mucho dinero y contigo», plantean los versos de apertura. La canción admite que el dinero causa preocupaciones, que corrompe al ser humano, e incluso manifiesta un desapego quizá sincero por la riqueza, aunque a la vez no puede negar sus ventajas prácticas. «Podría llevarte a sitios donde te gustaría ir, / pero, aparte de eso, no tengo otro uso para la pasta. / Es la raíz de todo mal, / del conflicto y la violencia, / pero estoy seguro, cariño, de que en la vida luciría el sol / con mucho dinero y contigo». La letra incluye una referencia literal a la Biblia, ya que el amor al dinero como «raíz de todo mal» es una de las advertencias de la primera Epístola a Timoteo, la que afirma que «los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición».

Jovencitas cazafortunas

'With Plenty Of Money And You' formaba parte de la banda sonora de 'Gold Diggers Of 1937' (en español, 'Vampiresas de 1937'), una película musical centrada precisamente en el dinero, ya que su trama se desenvuelve en torno a un seguro de vida por un millón de dólares. La dirigió Lloyd Bacon, la protagonizaron Dick Powell y Joan Blondell y formaba parte de la exitosa serie de las 'vampiresas', que debía el título a sus personajes de jovencitas desenvueltas y ambiciosas a la caza de fortuna. Los autores de la canción son el compositor Harry Warren y el letrista Al Dubin, un prestigioso tándem de la época: Warren, cuyo nombre original era Salvatore Antonio Guaragna, era hijo de emigrantes italianos, mientras que Dubin descendía de una familia judía rusa. El fruto más conocido de su colaboración quizá sea la evocadora 'I Only Have Eyes For You', que el grupo The Flamingos elevaría a finales de los 50 hacia una dimensión sobrenatural, aunque en la producción de Warren también hay que destacar la popularísima 'Jeepers Creepers', firmada a medias con Johnny Mercer.

«El dilema de amor frente a dinero es una constante durante este periodo. De manera similar a lo que ocurrió en la década de los 20, muchas canciones de los años 30 enfatizan que el amor es mucho más importante que el dinero y que este no trae la felicidad. Es mejor ser pobre y feliz que rico y desgraciado», analiza el antropólogo brasileño Ruben George Oliven, que escoge 'With Plenty Of Money And You' como una de las composiciones clave en su estudio económico-musical 'Singing Money'. La grabación original del tema corrió a cargo de Hal Kemp y su orquesta, pero en años posteriores fue interpretada por figuras como Doris Day, Tony Bennett (abajo, acompañado por la orquesta de Count Basie) o The Ink Spots.