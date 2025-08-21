El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento El Servicio Público de Empleo Estatal exige ciertos requisitos para acceder a la prestación

Aquellos desempleados que soliciten el subsidio por desempleo deben poder demostrar al SEPE que cumplen todos los requisitos para acceder a esta prestación. Uno de los más importante (y que más quebraderos de cabeza supone) es la carencia de rentas. Es decir, no superar los 888 euros mensuales que equivalen al 75% del SMI. Y para ello hace falta un documento indispensable al presentar los formularios: la declaración responsable para certificar que todos los datos facilitados son ciertos.

Los propios asesores del SEPE han aclarado en repetidas ocasiones cómo se toman en cuenta los ingresos y patrimonio de los solicitantes para aceptar o declinar su petición. Algo que es un tanto complejo y que genera cierta confusión entre los solicitantes. En el caso de la declaración responsable, es un documento que sirve como carta de presentación y en el que deben desgranarse las inyecciones económicas percibidas en el mes natural anterior inmediato. De no hacer dicho trámite, se pone en riesgo la ayuda. Puede suponer un retraso en su concesión o directamente una negación.

El cálculo de las rentas se hace de la siguiente manera. Primero, declarando los rendimientos efectivos, los ingresos que se suman «tal cual» para el cómputo, y en segundo lugar los presuntos, como sería el caso del dinero de la cuenta corriente, al que se le aplica el interés legal del dinero, el 3,25%, y se divide entre doce meses. El SEPE tendrá en cuenta los ingresos en el mes natural anterior a la solicitud. Es el que se toma de referencia. Así, cada trimestre en el que haya que renovarlo. Si hay cargas familiares, podría prolongarse hasta los 30 meses de duración. Sin ellas, como máximo puede prolongarse medio año.

Hay que tener en cuenta que se excluye de ese rendimiento presunto la vivienda habitual donde se reside trabajador, los bienes que generan rentas o los planes de pensiones, siempre que no se rescaten. «La declaración responsable es necesaria en la solicitud de alta inicial, prórroga o reanudación del subsidio. Tus datos serán contrastados con los que figuren en las declaraciones tributarias. Si ocultas rentas que, de haberse tenido en cuenta hubieran supuesto la denegación de tu solicitud inicial, se revocará la prestación concedida y el importe indebidamente percibido se te reclamará por el Servicio Público de Empleo Estatal», avisa el SEPE en su página web.

Subsidio

El pasado 1 de noviembre entró en vigor el Real Decreto ley 2/2024. La nueva norma contempla una subida del subsidio hasta los 570 euros durante los primeros seis meses. Ahora se dividen en tres tramos:

-Los 6 primeros meses: los perceptores cobrarán el 95% del IPREM (570 euros, con el IPREM actual).

-Los 6 meses siguientes: el 90% del IPREM (540 euros).

-El resto de tiempo, hasta los 30 meses máximo: 80% del IPREM (480 euros).

Otros requisitos para cobrar el subsidio.

-Estar en desempleo total (y dado de alta como demandante de empleo) o trabajando a tiempo parcial. Si mantienes varios trabajos a tiempo parcial, la suma de las jornadas trabajadas ha de ser inferior a una jornada completa.

-Haber agotado una prestación contributiva por desempleo o no tener derecho a la prestación contributiva por desempleo para aquellos que optan a la modalidad de cotizaciones insuficientes. Los criterios varían dependiendo del paro consumido y la edad del solicitante.

-La suscripción del acuerdo de actividad.

