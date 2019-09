Las ocho horas cumplen el siglo Durante la huelga se ordenó a los soldados sustituir a los obreros en las fábricas. El 1 de octubre de 1919, tras una huelga que paralizó Barcelona, el BOE publicaba el decreto por el que se establecía la duración máxima de la jornada laboral vigente en la actualidad IRATXE BERNAL Lunes, 30 septiembre 2019, 22:28

En abril de 1919 la central eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, más conocida como La Canadiense, decidió hacer fijos a varios de sus trabajadores de su personal de oficinas. Lo que en principio tendría que haber sido una buena noticia acabó siendo el detonante de una de las mayores huelgas laborales de España, tan grave que el Gobierno presidido por el liberal conde de Romanones, con el recuerdo aún fresco de lo ocurrido en Rusia sólo dos años antes, decidió aprobar la ley que introducía la jornada laboral de ocho horas. Hoy hace cien años que, gracias a aquella medida, España se convirtió en el primer país europeo en reconocer una ya por entonces vieja reivindicación del movimiento obrero.

La Canadiense, conocida así porque la propiedad era del Banco de Toronto, decidió que, a cambio de la estabilidad laboral que lograban los trabajadores que pasaban de temporales a fijos, éstos tenían que aceptar de buen grado una reducción salarial. Pero no fue así y ocho de ellos, afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), acudieron al sindicato para pedirle que interviniera. La respuesta de La Canadiense fue rotunda; los ocho fueron despedidos. La de la CNT, aún más; convocar la huelga entre los trabajadores del departamento.

Lejos de readmitir a los despedidos, la empresa recurrió a la Policía para desalojar a los huelguistas, que también fueron despedidos. Y lejos de amedrentarse, el sindicato animó al resto de trabajadores a secundar la protesta. Desde los aprendices a los responsables de la lectura de los contadores. Sólo un operario intentó seguir trabajando. Lo mataron a tiros. Oficialmente, no se supo quién disparó. En dos días La Canadiense había sumado más de 2.000 nombres a la lista de despidos y la CNT había encontrado el mejor escenario posible para escenificar su fuerza.

Barcelona colapsada

La huelga se extendió a otras empresas hasta paralizar las fábricas y los servicios básicos de la ciudad, que quedó colapsada sin luz, gas, agua ni transportes. El Gobierno se vio forzado a militarizar el conflicto, permitiendo capitán general de Cataluña, Joaquín Milans del Bosch –abuelo del militar que participó en el golpe del 23-F–, primero llevar a los soldados a trabajar a las fábricas y después a declarar el estado de guerra deteniendo a los líderes de la revuelta mientras mandaba cerrar algunas publicaciones, como el periódico 'Solidaridad obrera'. También ordenó suspender las garantías constitucionales en Lleida, a donde se habían extendido las protestas.

La paz pareció llegar con la creación de un comité de negociación y la celebración de una 'asamblea' multitudinaria en la plaza de toros de Las Arenas en la que 20.000 trabajadores dieron el visto bueno a un preacuerdo con el gobernador civil y la empresa que suponía la readmisión de los huelguistas despedidos, la libertad para los 3.000 trabajadores detenidos por toda la ciudad durante las protestas y el establecimiento de la jornada de 8 horas.

Pero Milans del Bosch no cumplió con su parte y no liberó a todos los detenidos, por lo que días después la CNT volvió a convocar la huelga general. Acción, reacción. El Gobierno declaró el estado de guerra y ocupación militar de la calles. En esta situación insostenible, el Gobierno, temiendo que el conflicto se extendiera aún más a otras zonas de España con el sostén de la CNT y la amenaza de la central socialista UGT de sumarse a ella, no tuvo otra salida que convencer a la patronal para que negociara y comprometerse a liberar a los presos, sustituir al gobernador civil por otro más moderado e instaurar por decreto las ocho horas de trabajo para todos los oficios, medida por la que se llevaba luchando desde que en 1866 la Primera Internacional (la AIT) fijara en su agenda dicha reivindicación. Hoy hace cien la reivindicación apareció reconocida en el BOE.