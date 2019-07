Música económica '79 Cents': quéjate y te llamarán «rojilla, comunista, cerda de izquierdas» Eilen Jewell. Eilen Jewell aborda en su nuevo sencillo la brecha salarial y el sexismo de un país cuyo presidente ha presumido de agarrar a las mujeres por el.... miau CARLOS BENITO Sábado, 27 julio 2019, 21:34

Cuando Eilen Jewell declaró a los medios españoles que no tenía la impresión de que Donald Trump leyese libros, desencadenó un pequeño cataclismo entre los fans de su país. La vocalista de Boise (Idaho) ha acumulado un público complejo, en el que los habituales del country tradicional se codean con aficionados al rock independiente, y la frase no agradó a sus seguidores menos progresistas, que le dejaron claro a través de las redes sociales el profundo disgusto que les había provocado su incursión en asuntos políticos. Pero, desde luego, no parece que aquella polémica haya arredrado a Eilen, ya que su nuevo sencillo supone un avance en esa senda de implicación: '79 Cents (The Meow Song)', segunda canción de adelanto de un álbum que saldrá en agosto, aborda directamente la brecha salarial en Estados Unidos y, por extensión, el sexismo de un país que ha elegido como presidente a un reconocido machista.

Los 79 centavos del título son el sueldo medio de las mujeres estadonidenses por cada dólar de los varones, según algunas estadísticas. Como todos los estudios sobre brecha salarial, esa cifra es objeto de acaloradas discusiones, ya que, al ajustar variables como las diferentes ocupaciones o la jornada laboral, la cantidad se eleva por encima de 90. La propia artista se ha referido a esas discrepancias, para explicar que el sentido último de la canción no se queda en el montante económico, sino que trata de reflejar la consideración tan diferente que se sigue brindando a ambos sexos: «La escribí después de las elecciones presidenciales de 2016. Yo intentaba entonces, y sigo intentando todavía, entender lo que significa ser mujer en un país que de alguna manera eligió a un 'agarracoños' confeso como cabeza del Estado. ¿Qué significa eso para mi hija? ¿Qué revela sobre la manera en que este país ve a las mujeres? Independientemente de si uno acepta los datos sobre brecha salarial, se está dando continuamente la impresión -de maneras sutiles y también descaradas- de que yo valgo menos que un hombre en nuestra cultura», ha dicho.

El aumento que no llegará

Como saben todos los que han acudido a alguno de sus conciertos en Euskadi (muy numerosos, ya que Eilen está familiarizada con la cultura vasca, tan presente en su Boise natal, e incluso ha escrito un tema titulado 'Kalimotxo'), la artista es una persona jovial, chispeante, tremendamente divertida, y esos rasgos de su carácter no desaparecen ni siquiera al abordar un tema tan serio. La letra de '79 Cents' traza giros inesperados que animan a soltar la carcajada, como el final de esta estrofa: «Si su piel es oscura, su salario se reduce, / son cinco céntimos por los diez céntimos del hombre. / Pero no te quejes o te llamarán loca, / rojilla, comunista, cerda de izquierdas», canta, y entonces el coro se lanza a repetir con entusiasmo ese último verso tan singular, rematándolo con un «somos rojillas, comunistas, cerdas de izquierdas». En su repaso de la situación, Eilen también toca otra 'circunstancia agravante', los hijos: «No olvides que mamá recibe menos, / es la penalización de la maternidad. / Con un bebé en la cadera, el teléfono de la oficina en los labios, / esperando un aumento que nunca verá».

¿Y qué hay de ese 'miau' que aparece en el título completo de la canción? Al igual que en las declaraciones de la vocalista, en '79 Cents (The Meow Song)' está presente como telón de fondo la repugnante grabación de una conversación de 2005 en la que Donald Trump decía: «Cuando eres una estrella, te dejan. Puedes hacer cualquier cosa, agarrarlas por el coño, cualquier cosa». Y, como la palabra clave en inglés es 'pussy', que también significa 'gatito', el eufemismo estaba servido: Eilen remata la letra con una referencia a ese hombre (y ese sistema) que «nos agarra directamente por el... miau».