La advertencia de Gonzalo Bernardos sobre el futuro de las pensiones: «Hay un jubilado más cada siete minutos» El economista señala que «en la actualidad, el déficit del sistema de pensiones puede estar alrededor de los 65.000 millones de euros»

Silvia Osorio Martes, 26 de agosto 2025, 13:20 Comenta Compartir

La falta de relevo en las pensiones pone en jaque el futuro del sistema. Se trata de una problemática que preocupa y de la que se habla de forma constante. En Euskadi, por ejemplo, no se logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo. Según los datos de este pasado julio, la ratio estaba en 1,94 y las perspectivas no son, además, nada halagüeñas puesto que la jubilación de la generación del 'baby boom' empeorará esta relación.

A nivel estatal, el problema es similar. El economista Gonzalo Bernardos ha dado su visión y asegura que «en la actualidad, el déficit del sistema de pensiones puede estar alrededor de los 65.000 millones de euros». El experto, que es profesor en la Universidad de Barcelona, explicó en 'Más Vale Tarde', en La Sexta, que, por el momento, el déficit existente puede ser mantenido por el estado de bienestar. El problema, sin embargo, llegará a futuro, cuando el sistema deje de ser sostenible.

«Nos cuesta más la sanidad que el pago de pensiones en términos netos, pero el problema no es el déficit de ahora sino el déficit de los próximos años», advierte. En la generación del 'Baby boom' nacieron más de 650.000 personas cada año. «Esto hace que el número de jubilados aumente mucho», reflexiona, «en el momento actual hay un jubilado más cada siete minutos».

Soluciones

En España, la edad de jubilación ordinaria en 2025 es de 66 años y 8 meses si se tienen menos de 38 años y tres meses cotizados, o de 65 años si se tienen 38 años y 3 meses o más cotizados. Por el momento. A su juicio, las edades cambiarán. «A muchos que están esperando jubilarse próximamente, algunos llegaran a jubilarse a los 65 años, si han cotizado mucho, o a los 67», opina el economista. «Al resto, los veo jubilándose bastante más tarde», agrega. ¿Qué hacer ante esta situación? Bernardos tiene tres soluciones: «Que paguen más los trabajadores, a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, que haya una jubilación más tardía o que se reduzcan las pensiones de los jubilados», zanjó.