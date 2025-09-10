Torres dice que «no debe esperarse» una segunda opa y recuerda, además, que «sería al mismo precio»

Importe de la oferta y porcentaje necesario de aceptación entre los accionistas del Sabadell. Estas siguen siendo las dos claves sobre las que gira la ... opa de BBVA sobre el banco catalán en el tercer día desde que se ha abierto el proceso para que los dueños de la entidad vallesana respondan a la oferta lanzada por el banco vasco. Este miércoles su presidente, Carlos Torres, ha asegurado una vez más que no habrá aumento porque la «oferta es la que es y es muy atractiva». Además, ha vuelto a insistir en que no contempla rebajar la condición de una aceptación del 50% de los accionistas del Sabadell a la propuesta de canje porque «queremos tener más del 50% y si no se cumple, pues ya está, se acabó la operación». «Lo normal es que no se produzca», ha sentenciado.

Aun así, el folleto recoge la posibilidad de rebajar ese porcentaje al 30% para poder seguir adelante. Una opción que BBVA podrá tomar en las 24 horas siguientes a conocer el resultado definitivo de la opa, el 15 de octubre. Torres, en cambio, sí ha explicado que, en el caso de que decidieran rebajar la condición de aceptación, lanzarían una segunda opa (tal y como establece la legislación y, además, en metálico) con el mismo precio que la actual oferta de canje, que traducida en euros según la cotización de ambos valores a mediodía, asciende a 3,050 por cada acción del Sabadell.

De este modo, el presidente de BBVA ha tratado de desincentivar a los inversores que puedan estar jugando a no aceptar la opa a la espera de una segunda oferta en metálico que pudiera mejorar el precio. Y es que el mensaje de Torres al mercado sigue fielmente la línea que la entidad fijó el pasado viernes, tras la aprobación del folleto por la CNMV, tratando de desactivar la especulación con una mejora del precio. La actual propuesta de canje de BBVA -una de sus acciones y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell- esta un 8,97% por debajo de la cotización de la entidad catalana en los mercados, lo que ha llevado a muchos analistas, y también al propio Sabadell, a dar por segura una mejora antes del final del plazo de aceptación.

Hasta diez días antes del 7 de octubre

Torres, en cambio, ha explicado esa situación «juegos de mercado que tienen que ver con la especulación en torno a cuál puede ser el precio final de la oferta». El máximo dirigente de BBVA ha insistido que la diferencia negativa actual se irá ajustando según avance el plazo de aceptación y, cuando ya no haya margen para su mejora, «este juego desaparecerá y convergerá en los dos precios».

El presidente de BBVA ha recordado que ese momento llegará 10 días antes del final de plazo de aceptación, fijado para el 7 de octubre. Es cuando la legislación norteamericana establece la última ventana para alterar la oferta y será la que sea definitiva, aunque la normativa en España permite hacerlo hasta en cinco días antes.