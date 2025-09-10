El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de BBVA, Carlos Torres E. C.

Torres dice que «no debe esperarse» una segunda opa y recuerda, además, que «sería al mismo precio»

El presidente de BBVA insiste en que no contempla rebajar el 50% de aceptación y achaca a la especulación del mercado que la acción del banco catalán cotice por encima de la oferta

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:33

Importe de la oferta y porcentaje necesario de aceptación entre los accionistas del Sabadell. Estas siguen siendo las dos claves sobre las que gira la ... opa de BBVA sobre el banco catalán en el tercer día desde que se ha abierto el proceso para que los dueños de la entidad vallesana respondan a la oferta lanzada por el banco vasco. Este miércoles su presidente, Carlos Torres, ha asegurado una vez más que no habrá aumento porque la «oferta es la que es y es muy atractiva». Además, ha vuelto a insistir en que no contempla rebajar la condición de una aceptación del 50% de los accionistas del Sabadell a la propuesta de canje porque «queremos tener más del 50% y si no se cumple, pues ya está, se acabó la operación». «Lo normal es que no se produzca», ha sentenciado.

