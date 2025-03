Torres critica el reparto injusto de los beneficios récord de las empresas al no trasladarse a los salarios

El debate sobre un salario mínimo vasco ha vuelto hoy al Parlamento vasco. Ante una pregunta de EH Bildu sobre qué va a hacer el ... Gobierno ante el rechazo de Confebask a abrir una negociación, el vicelehendari Mikel Torres ha insistido en pedir a la patronal que se siente a la mesa y ha dado un nuevo argumento a favor de un SMI autonómico, acorde a la realidad socioeconómica vasca. «El reparto de la riqueza está siendo injusto. Las empresas tienen beneficios récord y no están acompañados del suficiente aumento de los salarios» ha criticado.

Torres ha recordado que ya se pronunció sobre el rechazo de la patronal a abrir esta mesa de negociación en febrero, a pesar de que se lo habían pedido todos los sindicatos en una coordinación casi inédita. «Es un error mayúsculo que alimenta la confrontación», llegó a decir. Después ha habido otro segundo intento, esta vez liderado por ELA y LAB, que habían acordado una propuesta conjunta para exigir 1.500 euros tras haber llegado a pedir 1.795. La respuesta de Confebask fue la misma, una negativa a negociar justificada en «el riesgo para la competitividad de las empresas» y en que ya hay espacios para el diálogo social en el que tratar ese tema junto con otros como el absentismo, en el que no participan los sindicatos soberanistas.

Ante esta posición, el consejero de Economía, Trabajo y Empleo explicó que «no pueden obligar a nadie a sentarse en ninguna mesa, lo mismo que no puedo obligar a que en la mesa de diálogo social se sienten ELA y LAB». Según ha subrayado, «solo podemos insistir en el llamamiento en la negociación». Pero Confebak ha sido muy tajante y también ha criticado duramente los reproches de Torres al considerar que no censura con la misma dureza el bloqueo sindical de la mesa de absentismo. «No está promoviendo ninguna medida económica para potenciar el crecimiento y la competitividad regional. Pensamos que hay que trabajar esa vía y no seguir en todo momento las pretensiones sindicales», dijo a este periódico la presidenta de la patronal, Tamara Yagüe

El vicelehendakari segundo, que ha expresaso su sintonía con EH Bildu en este debate, ha ido más allá en el Parlamento vasco y, además de reclamar la negociación de un SMI vasco, ha instado a avanzar en otras materias. «Me preocupa la falta de medidas de conciliación laboral, el incumplimiento sobre la jornada laboral y los horarios, el exceso de contratos a tiempo parcial y el exceso de bajas por incapacidad temporal que sufrimos en Euskadi», ha afirmado.

Torres ha recordado también que el Gobierno vasco ha cumplido con su papel en esta materia al impulsar un estudio sobre el SMI vasco que favorezca el diálogo y que va a continuar a pesar del rechazo de Confebask. De hecho, como ya ha adjudicado su elaboración por 14.000 euros a la consultora Ikertalde.