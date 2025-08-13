La subida salarial de los convenios vascos se sitúa en el 4,3%, solo por detrás de Baleares

La mejora salarial firmada en los convenios negociados en Euskadi sigue a la cabeza de España, con una subida de las nóminas del 4,27%. ... Sólo le supera Baleares, donde los acuerdos colectivos alcanzaron un 6,20%, según destaca la estadística recogida al cierre de julio por el Ministerio de Trabajo. Se mantiene la tendencia y los pactos sellados en suelo vasco superan los convenios vigentes para toda España, donde se estima un crecimiento medio del 3,46%.

Se trata, eso sí, de una evolución que certifica la recuperación del poder adquisitivo por parte de los asalariados vascos, al superar en más de un punto y medio el crecimiento fijado por la inflación, que cerró julio en un 2,7% para toda España. No obstante, hoy se conocerá el desglose del IPC por comunidades y es previsible que el indicador en Euskadi supere esa cota media ya que es la tendencia de los últimos meses.

Ya en el detalle, la subida salarial recogida en los convenios de empresa pactados en el País Vasco ascendió al 3,14%, mientras que los sectoriales, que afectan a muchos más trabajadores, alcanzaron de media un 4,48%.

Mejoran los sueldos de los vascos, pero no lo hacen igual en todo el territorio. Crecen sobre todo en Bizkaia, donde el incremento llega al 5,63%, frente al 3,57% que marcan los convenios vigentes sellados en Gipuzkoa. Quedan muy rezagados los alcanzados en Álava. Su subida salarial apenas alcanza el 2,38%, uno de los datos más bajos a nivel estatal, quedando sólo por detrás de Tenerife (2,19%).

Conviene recordar que la estadística del Ministerio solo tiene en cuenta los convenios negociados en cada comunidad autónoma, que en el caso de Euskadi englobarían a poco más de 290.000 trabajadores. No incluye los acuerdos que se pactan en el Estado y tienen repercusión en diferentes territorios. Estos últimos afectan a 112.000 asalariados y recogen una subida algo más modesta del 3,3%, según los últimos registros del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, que solo llegan hasta el mes de junio.

Aparte, en Euskadi se contabilizan 249.000 trabajadores con sus convenios prorrogados y, por tanto, pendientes de renovar, y casi 30.000 que los tienen decaídos.

Jornada laboral

En un momento en el que el Gobierno central ha optado por aplazar el recorte de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, para evitar que la medida caiga en el Congreso, Euskadi sigue registrando las jornadas más cortas con 1.696 horas (unas 37 semanales) frente a las 1.749 de media para toda España. Por territorios, Gipuzkoa tiene la jornada más reducida, con 1.685 horas, seguida de Bizkaia 1.701, y otra Álava queda algo peor con 1.715.

Aunque la media vasca parece restar importancia a la rebaja de la jornada laboral, sigue habiendo sectores como el comercio o la hostelería que podrían beneficiarse de una rebaja en las joras semanales. De hecho, según marcó el propio CRL el pasado mes, más de la mitad de los trabajadores vascos del sector privado (unos 350.000 en total) se beneficiarían de esta medida.

Actualmente la rebaja de la jornada laboral a las 37,5 horas que viene impulsando la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, está pendiente de alcanzar un acuerdo con Junts, dibujando un tablero que ha dejado bloqueada la propuesta, al menos hasta la vuelta del verano. Las negociaciones se retomarán en septiembre con un resultado aún incierto.