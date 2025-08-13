El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Empleados de la construcción trabajan en la obra de un edificio de una localidad vizcaína. Manu Cecilio

La subida salarial de los convenios vascos se sitúa en el 4,3%, solo por detrás de Baleares

Los datos de julio garantizan el poder adquisitivo de los trabajadores al superar la inflación, que creció un 2,7%

Sergio Llamas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:08

La mejora salarial firmada en los convenios negociados en Euskadi sigue a la cabeza de España, con una subida de las nóminas del 4,27%. ... Sólo le supera Baleares, donde los acuerdos colectivos alcanzaron un 6,20%, según destaca la estadística recogida al cierre de julio por el Ministerio de Trabajo. Se mantiene la tendencia y los pactos sellados en suelo vasco superan los convenios vigentes para toda España, donde se estima un crecimiento medio del 3,46%.

