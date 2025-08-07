El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bomberos socorren a un operario herido grave al ser atrapado por una maquina en una obra de Bilbao. Bernardo Corral

La siniestralidad laboral se redujo un 8,7% en Euskadi durante el primer semestre

Se registraron más de 18.000 siniestros, mayoritariamente de carácter leve y hubo 17 fallecimientos de los que cinco se atribuyeron a causas naturales

Sergio Llamas

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:14

La siniestra laboral vasca ha registrado un descenso del 8,7% durante la primera mitad del año. Así lo constatan los datos registrados por el ... Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, que cifran 18.421 accidentes con baja entre enero y junio, 1.762 menos que en el mismo periodo de 2024. Según sus informes, el número de fallecidos bajó de 18 a 17, de las cuáles cinco obedecieron a causas naturales.

