La siniestralidad laboral se redujo un 8,7% en Euskadi durante el primer semestre

La siniestra laboral vasca ha registrado un descenso del 8,7% durante la primera mitad del año. Así lo constatan los datos registrados por el ... Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, que cifran 18.421 accidentes con baja entre enero y junio, 1.762 menos que en el mismo periodo de 2024. Según sus informes, el número de fallecidos bajó de 18 a 17, de las cuáles cinco obedecieron a causas naturales.

De todas estas bajas registradas en los informes de siniestralidad de Euskadi durante la primera mitad del año, la gran mayoría son debidas a accidentes traumáticos (se contabilizaron 18.386 casos) frente a otras 35 situaciones de otro tipo que también derivaron en una baja médica.

Casi la totalidad de los accidentes contabilizados por Osalan fueron de carácter leve. Únicamente 98 fueron de gravedad, incluyendo 13 casis que responden a incidentes ocurridos in itinere, es decir, durante desplazamientos motivados a causa del trabajo.

Construcción e industria

La construcción encabeza los sectores en cuanto a mayor incidencia de la siniestralidad. Por cada mil trabajadores, 33,07 registraron algún tipo de incidencia. Le sigue de cerca la industria, donde la tasa alcanzó un 32,32, y quedan por detrás la agricultura, ganadería y pesca con un 27,33 y el ámbito de los servicios, con un 11,38. De media, en el país vasco la prevalencia de los accidentes laborales fue del 16,39 por cada mil trabajadores.

En toda España durante los primeros seis meses del año han fallecido 363 trabajadores en accidente laboral, tres más que durante la primera mitad de 2024 de los cuáles 68 fueron in itinere, según los datos provisionales ofrecidos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La mayor parte de los accidentes mortales, han añadido, se produjeron por infartos y derrames cerebrales (126), golpes por la caída de un trabajador (49), accidentes de tráfico (39) y quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (39), como principales causas.

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 2,7% en los seis primeros meses del año, hasta un total de 298.418, de los que 256.071 se produjeron en el centro de trabajo (-3,1%) y 42.339 fueron accidentes durante los tránsitos, con un retroceso interanual del 0,1%.