Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia. Mireya López

La recaudación vasca crecerá un 3,2% en 2026, el menor incremento en una década

La ralentización de la economía, la reducción de la inflación y la estabilización de empleo limitan el margen de crecimiento fiscal

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El Gobierno vasco dispondrá en 2026 de más medios que nunca para diseñar un Presupuesto récord –por encima de los 16.000 millones– con el ... que hacer frente a los «nubarrones negros» que se ciernen sobre la economía. Sin embargo, el margen adicional procederá en gran medida de un mayor recurso al endeudamiento, ya que el crecimiento de la recaudación de las haciendas forales será más limitado y marcará el aumento más bajo de la última década: un 3,2%.

