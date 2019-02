Las recetas del Pacto de Toledo para acabar con el déficit de las pensiones en 2025 La ministra de Trabajo durante una comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo. / Efe La Comisión ya había acordado que todos los gastos no contributivos, tales como las políticas de empleo, la maternidad o los subsidios se pagaran con impuestos LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 19 febrero 2019, 03:11

Al igual que al Gobierno, al Pacto de Toledo se le agota el tiempo. Le quedan menos de dos semanas para poder trabajar hasta que el próximo 5 de marzo se disuelvan las Cortes. En este caso ha tenido más tiempo que el actual Ejecutivo y a sus espaldas tiene ya más de dos años de negociaciones para redactar -y aprobar- las recomendaciones que sienten las bases del sistema de pensiones y que le devuelvan a la senda del equilibrio, perdido desde 2012.

Pese a que varias fuentes de esta Comisión Permanente formada por representantes de los diferentes grupos parlamentarios ven más que difícil lograr un acuerdo final y aprobar en estos pocos días que quedan las 21 recomendaciones que tienen entre manos, admiten que se han logrado «avances muy importantes» en una mayoría de temas, aunque siguen quedando puntos fuertes en los que se manifiesta el desacuerdo, tales como la edad de jubilación (Podemos insiste en que vuelva a los 65 años), la suficiencia de las pensiones (determinar qué es una pensión digna), su contributividad (aquí entra la polémica del destope), así como la compatibilidad entre pensiones públicas y privadas.

Pero una de las recomendaciones que ya tenían prácticamente cerrada es, a su vez, de las más importantes -dejando a un lado la fórmula de revalorización, que ya acordaron que volviera a vincularse al IPC-: la número 1, que trata de la separación de fuentes de financiación y el restablecimiento del equilibrio financiero. En este punto, el Pacto de Toledo ha fijado una serie de recetas con las que pretenden poner fin al déficit que tiene la Seguridad Social -19.000 millones el pasado año- y se dan de plazo máximo para lograrlo hasta 2025.

El PP hubiera preferido cinco años, el mismo tiempo por el que se renueva el Pacto de Toledo, pero el PSOE fue quien insistió en 2025, aunque la fecha podría variar, según apuntan fuentes cercanas a la negociación. A su vez, es el mismo límite que establecen para terminar con la política de préstamos por parte del Estado al sistema: en 2019, por tercer año consecutivo, el Tesoro concedía a la Seguridad Social un crédito de unos 18.000 millones para sufragar este déficit, una medida que -de ver la luz esta recomendación- se acabaría en 2025.

El primer principio que establecen es clave: «Las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas -sin perjuicio de aportaciones que el Estado pudiera realizar en su condición de garante del sistema-, mientras que la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social (complementos a mínimos de pensión, pensiones no contributivas, ayudas por hijo a cargo o ayudas a personas con discapacidad) y otras prestaciones universales, vinculadas a otros pilares del sistema de protección social en su conjunto (sanidad, servicios sociales, etc.) ha de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social», según el borrador de esta Recomendación 1 al que este periódico ha tenido acceso.

Por ello, la comisión insta a «culminar» el proceso de separación de fuentes de financiación que se puso en marcha ya en 1995, puesto que todavía «las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado». Así, defienden comenzar sacando del sistema las políticas de incentivos al empleo, es decir, las diferentes reducciones en la cotización que hay en marcha y que corren a cuenta de la Seguridad Social como la 'tarifa plana' de autónomos. Pero precisan que la otra cara del empleo, las prestaciones asistenciales del desempleo (los subsidios) «debe igualmente ser objeto de ajuste» y sufragadas también por el Estado.

«Los números salen»

De igual forma, consideran cargas «impropias del sistema contributivo» las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades (como la Policía) y el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes (como el Régimen Especial del Mar) o sistemas especiales (como el agrario o el de empleadas de hogar) o en actividades desarrolladas por jóvenes en formación (cotización reducida en el contrato para la formación y el aprendizaje).

Por último, ven «razonable» exigir que las prestaciones de maternidad y de paternidad o las situaciones asimiladas al alta por cuidado de familiares sean sufragadas por el Estado y, de igual manera, los incrementos en la base reguladora de su pensión que perciben las viudas mayores de 65 años sin trabajo ni rentas, dada su naturaleza lógica asistencial o no contributiva. «Si esto se hace así, y no hay otra crisis de por medio, salen los números» para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, asegura una fuente de la Comisión, que no obstante insiste en que todavía «nada esta acordado», las recomendaciones «siguen abiertas» y descarta que pueda hacerse ahora «en tres días».