Empleados de Multiverse, la compañía vasca de software cuántico que ha afrontado recientemente una ampliación de capital. Arizmendi

Las nuevas tecnologías disparan este año un 70% la inversión extranjera en Euskadi

Inteligencia artificial y computación cuántica elevan a 103 millones el capital foráneo, que principalmente viene de Estados Unidos

Gonzalo Ruiz

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:17

Una de las principales prioridades que se marcó el nuevo Gobierno vasco tras la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea fue la de generar ... capacidad para atraer inversión extranjera. Un tema que ha generado una preocupación cada vez mayor durante los últimos años porque Euskadi ha perdido atracción frente a otras comunidades, entrando en una dinámica negativa. Con todo, las últimas estadísticas publicadas por la Secretaría del Estado de Comercio arrojan un poco de luz y revelan que durante el primer trimestre -último intervalo de fechas presentado-, el capital inversor foráneo aumentó un 69,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Así, alcanzó un volumen total de 102,6 millones.

