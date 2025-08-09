Las nuevas tecnologías disparan este año un 70% la inversión extranjera en Euskadi

Una de las principales prioridades que se marcó el nuevo Gobierno vasco tras la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea fue la de generar ... capacidad para atraer inversión extranjera. Un tema que ha generado una preocupación cada vez mayor durante los últimos años porque Euskadi ha perdido atracción frente a otras comunidades, entrando en una dinámica negativa. Con todo, las últimas estadísticas publicadas por la Secretaría del Estado de Comercio arrojan un poco de luz y revelan que durante el primer trimestre -último intervalo de fechas presentado-, el capital inversor foráneo aumentó un 69,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Así, alcanzó un volumen total de 102,6 millones.

Se trata de un balance del inicio de año que cambia de modo radical la senda negativa de ejercicios anteriores, especialmente el de 2024, cuando el País Vasco fue la autonomía con mayor caída de en la llegada de capital de fuera del país. En el cambio de paisaje han pesado especialmente los proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial y la computación cuántica. Así proyectos como la gran computadora que Gobierno vasco e IBM impulsan en San Sebastián o el crecimiento de la compañía de software cuántico, Multiverse, que cerró una ronda de inversión de 189 millones el pasado junio, han ejercido un poder tractor.

De los 103 millones, 89,2 corresponden al sector de la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. Una inversión, además, que proviene de fondos estadounidenses. El país gobernado por Donald Trump genera un importante capital privado que busca inversiones y que en Euskadi ya fue, según el informe de Deloitte de operaciones corporativas del pasado año, el principal agente internacional.

Según los datos del primer trimestre del Ministerio de Economía, el segundo inversor en Euskadi ha sido Japón, con 8,7 millones inyectados en una empresa de máquina-herramienta. Las cifras sitúan a Euskadi como la séptima comunidad que más inversión foránea ha captado, con lo que sigue todavía fuera del 'top cinco' y que era posición habitual. Encabezando el ranking se encuentra Madrid, que concentra 2.726 millones de los 4.067 que se han invertido en el conjunto de España durante los primeros tres meses de este 2025. Como viene siendo habitual, le sigue Cataluña, a la que se han dirigido 451 millones. Por delante de Euskadi también se sitúan Baleares (140), Comunidad Valenciana (125) y Castilla y León (116).

Aunque, eso sí, cabe recalcar que la estadística localiza las inversiones según sede social de la empresa. Por ese motivo las inversiones que realiza Mercedes en la planta de Vitoria, por ejemplo, se contabilizan en Madrid, ya que el domicilio de la marca alemana en España se sitúa en la capital.

Compra de empresas

La cuestión es que la mayoría del capital extranjero aterrizado en Euskadi es precisamente para comprar empresas, en vez de lo que se conoce en clave financiera como 'greenfield', que implica inversión destinada a la creación de nuevas actividades y activos. Así, los datos de la Secretaría de Estado de Comercio revelan que de los 9.600 millones de capital internacional que han llegado a Euskadi desde 2020, el 77% ha sido para adquirir compañías. En el primer trimestre, solo 0,85 millones fueron destinados a ello (un 0,86% del capital total). Por su parte, para las operaciones de 'brownfield' (inversión en plantas ya existentes) solo se ha destinado el 2,6% -2,57 millones-.

Para asegurar el arraigo de muchas empresas que venden su capital a inversores extranjeros en Euskadi se han activado diferentes herramientas público-privadas para desempeñar el papel de 'fondos ancla' en las operaciones manteniendo centros de decisión y compras a proveedores locales. Es el caso de la fundación Artizarra y sus herramientas de inversión, la coordinación de los agentes del sector vasco en el clúster BasqueFIK, la Alianza Financiera Vasca impulsada por el Ejecutivo o el fondo de participaciones Indar, creado por Kutxabank con 500 millones.