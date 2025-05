«Necesitamos también inmigración de baja cualificación para los puestos que no cubrimos aquí»

De talante conciliador, al vicelehendakari Mikel Torres se le nota incómodo con la fuerte polémica que se ha desatado esta semana entre socialistas y jeltzales ... a raíz de la invitación del lehendakari a reflexionar sobre «la inmigración que necesitamos en Euskadi y la que recibimos». Seguro que el viernes respiró aliviado cuando ambas formaciones sellaron la paz. Como principal representante del PSE-EE en el Gobierno de coalición, le está tocando gestionar los cada vez más frecuentes roces entre ambos socios y este ha sido, sin duda, el mayor hasta el momento.

- Usted estaba en primera fila del foro organizado por EL CORREO en el que el lehendakari hizo la reflexión que tanta polémica ha generado. ¿Qué pensó al escucharle?

- Era una reflexión general sobre el talento. Yo creo que el lehendakari no estuvo acertado en las palabras, y así se lo expuse en el Consejo de Gobierno, pero no pensó que se iba a interpretar como se ha interpretado. No hay que contribuir a poner este debate en la opinión pública porque solo favorece a la derecha y a la extrema derecha. En Euskadi tenemos un modelo de acogida y de inclusión que siempre ha tenido mucho éxito y consenso.

- Pero ha sido su propio partido el que ha alimentado la polémica. El parlamentario Ekain Rico dijo que «es un peligro clasificar a los inmigrantes como de calidad o basura». La delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, que el PNV lanzaba mensajes cercanos a la «caverna» de PP y Vox...

- Son reflexiones que nosotros, como Partido Socialista, hacemos y que yo comparto, pero como decía, se ponen sobre la mesa a raíz del debate que ha surgido. No podemos hacer ninguna selección sobre la inmigración que queremos recibir, solo formar e integrar a los que vienen. Pero es que el lehendakari no planteó en ningún momento hacer una inmigración selectiva. Eso solo lo dijo el miembro del PNV Joseba Díez Antxustegi en una tertulia.

- Su secretario general, Eneko Andueza, llegó a cuestionar la voluntad del PNV de mantener la coalición tras acusar al lehendakari de «salirse de las posiciones políticas recogidas en el acuerdo de gobierno». ¿Ha habido una teatralización?

- No, la política para el PSE-EE es algo muy serio, y Euskadi nuestra prioridad. Lo único que ha habido ha sido un debate público, pero tras los diálogos mantenidos y las explicaciones públicas, dichas diferencias están superadas. El acuerdo de Gobierno sigue intacto y tenemos un trabajo en común.

- ¿Qué ha buscado el PSE-EE con esta polémica?

- Dejar clara su posición porque, como he dicho, las palabras del lehendakari podían suscitar confusión.

- Parece que una vez más le ha tocado el papel conciliador mientras Andueza marca perfil.

- Es la labor que me toca dentro del Gobierno vasco, ejercer de interlocutor entre el PSE y el PNV. Una cosa son los partidos políticos y otra es gestionar bien el acuerdo de Gobierno que tenemos y esa es la labor que me encomendó Andueza y en ese sentido estoy trabajando.

- Le hago la pregunta que se hizo Imanol Pradales: ¿Qué inmigración tenemos y cuál necesitamos?

- Todo el mundo es bien recibido. Hay muchas personas que tienen baja cualificación, pero también las necesitamos para la economía doméstica y para esos puestos que no estamos cubriendo las personas de aquí. No podemos elegir quién viene, sino intentar que toda la inmigración esté soportada por los recursos necesarios para poderlos integrar. En ese sentido Euskadi lo ha hecho muy bien.

- Una de las principales conclusiones del Libro Blanco del mercado laboral vasco que encargó su predecesora, Idoia Mendia, es que Euskadi atrae a inmigración de menor cualificación que otros países europeos y que el conjunto de España. ¿Por qué?

- No lo sé. Somos la frontera sur de Europa y, por tanto, el primer paso para los inmigrantes de África. Vienen con una baja formación, en una situación complicada para su propia subsistencia.

- ¿Puede haber un efecto llamada por la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)?

- No, para nada. La RGI tiene sus condiciones como los dos años de empadronamiento. De las 70.000 personas que atendemos, 46.000 son expedientes nacionales y 24.000 de extranjeros. Es una ayuda para integrar en la sociedad a quienes no tienen ingresos mínimos. Creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas.

- ¿Y qué opina de la propuesta del PP de hacer que los perceptores acrediten formación y conocimiento de castellano o euskera?

- Que es otro disparate más de los que dice el PP.

- El nuevo presidente de Cebek, Guillermo Buces, decía que algo falla cuando la diferencia entre trabajar y no hacerlo son 300 euros.

- Eso no es cierto. La prestación mínima es de 580 euros.

- Pero se puede llegar a 1.500.

- Depende de la unidad convivencial que tengas y de las circunstancias. Pero no se puede generalizar y decir que son 300 euros. Se cumplirá en algún caso, pero en el 90% no. Son afirmaciones peligrosas que trasladan un mensaje a la opinión pública que no es real. Tenemos un sistema de protección que todas las comunidades autónomas envidian y que hace que tengamos el menor índice de pobreza de España.

- ¿Existe el riesgo de que desmotive en la búsqueda de empleo?

- No, no, porque la RGI tiene unos controles muy estrictos de duración y de condiciones. Todas las ofertas que recibimos las ofrecemos en primera instancia a quienes cobran la RGI. Y si no las aceptan, se les retira la prestación, salvo supuestos excepcionales.

- ¿Y cómo se explica que en los últimos cuatro años se haya mantenido la RGI en 2.100 casos en que se ha rechazado al menos una oferta de trabajo y se haya retirado en 1.100?

- Como decía, la normativa aplicable establece supuestos en los que el rechazo de una oferta de empleo se considera justificada, como por ejemplo, cuando el tiempo de desplazamiento al trabajo supera el 25% de la jornada diaria o cuando el coste del desplazamiento en transporte público supera el 20% del salario ofertado, entre otras.

- Pero han puesto un buzón para detectar el fraude. ¿Por qué?

- Ya existen este tipo de sistemas de control en otras administraciones públicas. A nosotros se nos puede escapar algún fraude que detecten las personas del entorno. Es un mecanismo para que estas sospechas se investiguen.

- ¿Cuántas denuncias han recibido?

- Se han recibido 1.100 denuncias. De ellas, 622 se han finalizado y han dado pie a 101 procedimientos de control.

- ¿Por qué Euskadi tiene la mayor tasa de paro de todas las comunidades entre los inmigrantes, muy superior al 20%?

- Por la estructura de su mercado laboral, con mayor peso de la industria y menor de los servicios y el turismo. Es decir, tenemos una representación menor de los ámbitos en los que los inmigrantes de baja cualificación se insertan rápidamente.

- Este martes ha entrado en vigor el nuevo reglamento de Extranjería para facilitar la obtención de los papeles a los inmigrantes y, sin embargo, el Gobierno está activando una regularización masiva de hasta 500.000 personas. ¿Por qué?

- Se trata de una iniciativa legislativa popular que se está debatiendo en el Congreso, y ahora es turno de que se pronuncien todos los grupos del arco parlamentario que votaron a favor de su toma en consideración, es decir, todos, menos Vox.

- Euskadi ejercerá a partir del 1 de julio la competencia para otorgar los permisos de trabajo. ¿Cómo van a intervenir?

- Todavía estamos en negociaciones con el Ministerio.

- Los empresarios se quejan de que la contratación en origen es casi imposible y piden agilizarla. ¿Lo van a hacer?

- Es un asunto complejo entre dos países y nosotros solo podemos hacer de mediadores.

- Pero pueden facilitarla si hay un acuerdo en la mesa de diálogo para ampliar el catálogo de profesiones de difícil cobertura para facilitar la llegada de extranjeros.

- No es fácil el acuerdo. Muchas de las profesiones que los empresarios quieren que se consideren de difícil cobertura se pueden cubrir perfectamente con personas desempleadas. En otras puede ser así, pero los sindicatos dicen que no.