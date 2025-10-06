El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ministerio de Trabajo quiere implantar el registro horario digital obligatorio en todas las empresas de España. Virginia Carrasco

Más de la mitad de las horas extra que se realizan en Euskadi no se pagan

Es la comunidad con el mayor porcentaje de horas adicionales no remuneradas, según revela un estudio de CC OO

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:42

«Por mucho que me quede más horas no se pagan, y aunque tengamos un horario establecido, se trata de sacar el trabajo adelante y ... punto, y a muchos compañeros les pasa igual». Este testimonio de Iker, trabajador en una empresa especializada en consultoría informática, lejos de ser un hecho aislado, refleja la realidad que sufren, de media, 20.463 trabajadores vascos cada semana por las horas extra que hacen en sus respectivos empleos por las que no se recibe retribución ninguna y que tampoco cotizan. Es el preocupante dato que revela un estudio realizado por CC OO y elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE.

