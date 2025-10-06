El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado el nuevo registro horario, que será obligatoriamente digital. EFE

Las empresas vascas alertan del impacto del nuevo registro horario para los pequeños negocios

Advierten del efecto económico que el sistema traerá para algunas compañías, además de la dificultad de implantarlo en sectores específicos

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:42

Comenta

En una comunidad como Euskadi, donde prácticamente la totalidad del tejido empresarial está conformado por pymes –concretamente, un 99,8%–, la obligatoriedad de instalar el ... nuevo registro digital que propone el Gobierno central se ha convertido en un foco de preocupación entre las empresas del territorio, sobre todo por el impacto tanto económico como burocrático que podría llegar a tener una medida de este calado.

