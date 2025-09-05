El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
En agosto se perdieron cerca de 2.000 cotizantes en la industria en Euskadi. E. C.

El metal vizcaíno alerta sobre los «nubarrones» que cubren al sector pero mantiene la previsión de empleo

La presidenta de la FVEM, Begoña San Miguel, afirma que los aranceles «nunca ayudan» en una «economía internacionalizada y eminentemente exportadora» como la vasca

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:18

Los vientos de incertidumbre soplan con intensidad en la industria vasca. Tras un agosto en el que las estadísticas de paro han mostrado que se ... perdieron alrededor de 2.000 cotizantes en el sector, la presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), Begoña San Miguel, ha admitido que hay «nubarrones en el horizonte» que cubren al sector, aunque pese a ello, espera mantener la previsión de generar 1.417 empleos este año en la industria vizcaína y que esos nubarrones «no sean tan malos como se avecinan».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  2. 2 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  3. 3 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  4. 4

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  5. 5

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  6. 6

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  7. 7 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  8. 8

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  9. 9

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  10. 10 ¿Qué pasa cuando una persona viuda se jubila? ¿Son compatibles ambas pensiones?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El metal vizcaíno alerta sobre los «nubarrones» que cubren al sector pero mantiene la previsión de empleo

El metal vizcaíno alerta sobre los «nubarrones» que cubren al sector pero mantiene la previsión de empleo