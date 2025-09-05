El metal vizcaíno alerta sobre los «nubarrones» que cubren al sector pero mantiene la previsión de empleo

Los vientos de incertidumbre soplan con intensidad en la industria vasca. Tras un agosto en el que las estadísticas de paro han mostrado que se ... perdieron alrededor de 2.000 cotizantes en el sector, la presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), Begoña San Miguel, ha admitido que hay «nubarrones en el horizonte» que cubren al sector, aunque pese a ello, espera mantener la previsión de generar 1.417 empleos este año en la industria vizcaína y que esos nubarrones «no sean tan malos como se avecinan».

Así lo ha declarado al término de la presentación de la séptima edición de Industria Erronka, un programa destinado a acercar la industria a la juventud y fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés). Ante la actual coyuntura, ha recordado que en julio la FVEM presentó un estudio correspondiente a la evolución del sector en el primer semestre, en el que constató que el empleo en la industria vizcaína había crecido en 1.417 personas y las expectativas para el segundo «no eran muy animadas». En todo caso, esperan «mantener el empleo» y cerrar con esos 1.417 creados para final de año.

En todo caso, ha reconocido que no es habitual que se pierdan tanto empleos en un mes y, aunque estos primeros datos de agosto son «indicativos», no ha querido interpretarlos como el anuncio de un «declive» de la industria en este segundo semestre y cree que hay que tener «un poco de paciencia» para ver si esta evolución se prolonga en este final de año.

Según ha apuntado, los principales clientes de las exportaciones industriales vascas (Francia y Alemania) no están «en su mejor momento». Todo ello en un momento en el que los aranceles de Trump, del 50% para el acero y aluminio y del 27,5% para la automoción, «no ayudan» en una «economía internacionalizada y eminentemente exportadora» como la vasca y vizcaína.

En esta misma línea, ha reconocido que este último sector, el de la automoción (que tiene un peso del 35% en el PIB industrial), está «ciertamente amenazado», por factores añadidos como la difícil transición de los fabricantes y la ciudadanía hacia el coche eléctrico o la feroz competencia de los modelos chinos en el mercado europeo.

Negociar antes que imponer

Ante esta coyuntura más que complicada, también hay otra amenaza que sobrevuela el sector, que no es otra que la posibilidad de que el 'dumping' chino se abra paso en el mercado europeo mediante la introducción de acero 'low cost' y que esto pueda perjudicar a la industria europea y por tanto vasca. En relación a si cree que la UE debería subir notablemente sus aranceles para evitar la exportación de acero chino, San Miguel ha indicado que es difícil la valoración pero desconoce los «efectos positivos» que pudieran tener «las peleas de un poco más y un poco más».

Según ha manifestado, confía mas en los «tratados y en los acuerdos que en las imposiciones». Por ello, cree que Europa lo que tiene que hacer es negociar con todos aquellos países con los que hay relaciones comerciales. «La negociación siempre es mucho mejor que la imposición, a pesar de que Trump no opina lo mismo que yo», ha concluido.