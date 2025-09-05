El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
La presencia de las mujeres en la industria vasca es muy inferior a la de los hombres. Juan Echeverria

Solo el 18% de los empleos industriales en Euskadi están ocupados por mujeres

Desde la Federación Vizcaína de Empresas del Metal advierten de que sin igualdad «no existe un futuro competitivo»

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:50

Se trata de una de las asignaturas pendientes de la industria en Bizkaia y Euskadi. A pesar de los esfuerzos de las instituciones vascas por ... atraer al género femenino a un sector tan importante como lo es el industrial para la comunidad (con los empleos más remunerados y un peso cercano al 24% del PIB), la realidad es que las mujeres apenas ocupan el 18% de los empleos industriales en el País Vasco. Así lo constatan los datos de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), que este viernes ha presentado la séptima edición de Industria Erronka, un proyecto cuyo objetivo es acercar el sector a la juventud, fomentando los trabajos STEAM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  2. 2 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  3. 3 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  4. 4

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  5. 5

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  6. 6

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  7. 7 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  8. 8

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  9. 9

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  10. 10 ¿Qué pasa cuando una persona viuda se jubila? ¿Son compatibles ambas pensiones?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Solo el 18% de los empleos industriales en Euskadi están ocupados por mujeres

Solo el 18% de los empleos industriales en Euskadi están ocupados por mujeres