Solo el 18% de los empleos industriales en Euskadi están ocupados por mujeres

Se trata de una de las asignaturas pendientes de la industria en Bizkaia y Euskadi. A pesar de los esfuerzos de las instituciones vascas por ... atraer al género femenino a un sector tan importante como lo es el industrial para la comunidad (con los empleos más remunerados y un peso cercano al 24% del PIB), la realidad es que las mujeres apenas ocupan el 18% de los empleos industriales en el País Vasco. Así lo constatan los datos de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), que este viernes ha presentado la séptima edición de Industria Erronka, un proyecto cuyo objetivo es acercar el sector a la juventud, fomentando los trabajos STEAM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

En la apertura de esta edición, la presidenta de la FVEM, Begoña San Miguel, ha recordado que la pasada edición cerró con unas cifras récord de 6.987 estudiantes, 65 centros educativos y 64 empresas que participaron en más de 200 visitas a compañías y encuentros en las aulas. Unos datos que hacen que, desde el inicio del proyecto en 2018, más de 20.200 estudiantes vascos hayan participado en el programa en un total de 730 actividades realizadas.

La FVEM también ha presentado los datos de una encuesta realizada a más de 650 estudiantes, que revelan que más de la mitad del alumnado (51,7%) muestra interés por carreras vinculadas a la industria. También evidencia que la existencia de referentes cercanos en la industria resulta determinante para despertar vocaciones y, de hecho, el 70% de los estudiantes que quieren orientar su futuro hacia el ámbito STEAM conoce a alguien que trabaja en la industria.

Asimismo, la universidad sigue siendo la opción formativa mayoritaria, especialmente para las mujeres: un 86% de ellas aspira a estudios universitarios frente a solo un 8% que contempla la Formación Profesional (FP). Datos que son «significativamente distintos», en palabras de San Miguel, en el caso de los hombres, «y que pone de manifiesto una brecha de genero formativa que condiciona después la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos sectores», según San Miguel. En este caso, el 70% de los hombres opta por la universidad y un 18% por la FP.

Sesgo de género

La jornada de este viernes también ha contado con la presencia de Marta Macho, doctora en matemáticas, profesora de la UPV/EHU y divulgadora científica. En su ponencia, ha destacado que las razones para que exista una brecha de género tan grande en la industria son muchas. Por una parte , señala que hay estudios que demuestran que las niñas se creen menos brillantes que los niños desde una edad tan temprana como los seis años. Una tendencia «preocupante», ya que hace que las aspiraciones profesionales de las mujeres se ven moldeadas por los estereotipos sociales de género y que, por ejemplo, al llegar a una edad de entre 14- o 15 años, por lo general las mujeres ya no estén nada interesadas en las profesiones STEAM.

Por otra parte, también hace énfasis en la falta de referentes femeninos y en la ausencia de figuras motivadoras que inspiren a las nuevas generaciones. El acto se ha cerrado con la intervención de la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, quien ha recordado que «la brecha de género sigue ahí». Por ello, ha querido lanzar un mensaje a las mujeres estudiantes: «El futuro de la industria también necesita de vuestra mirada, de vuestras ideas y de vuestra ambición».

Este es un tema que también preocupa a la FVEM. En palabras de su presidenta, sin igualdad «no existe un futuro competitivo». En su opinión, «hay que desterrar los riesgos de género asociados a este sector y mostrar a las jóvenes que la industria es su lugar, que pueden ser protagonistas en la fábrica, en el laboratorio, en el taller y en el despacho de dirección, no solo por justicia social, sino por competitividad».