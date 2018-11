El Ibex-35 sube un 0,69% y supera los 8.900 puntos Bolsa de Madrid. / EFE El selectivo terminó aupado por los grandes valores en una nueva jornada de resultados empresariales RAÚL POZA MARTÍN Madrid Jueves, 1 noviembre 2018, 18:53

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex-35, ha comenzado noviembre con una subida del 0,69% que le ha servido para superar la cota de los 8.900 puntos, hasta 8.954,8, aupado por el buen comportamiento de la mayoría de los grandes valores y la banca. El indicador rompe con el desastroso cierre de octubre, mes en el que ha perdido un 5,3%, el segundo peor del año después de febrero cuando cedió un 5,85%.

En una jornada marcada por la publicación de resultados como principal referencia para los inversores en renta variable europea, la mayor subida del Ibex-35 la ha protagonizado Dia al avanzar un 4,62%; seguida de Siemens Gamesa, un 3,4%, e IAG, un 2,82%. En general, la mayoría de la banca y los grandes han sido los que han propiciado este cierre, ya que Banco Santander ha subido un 0,91%; BBVA, un 3,01%, cuarta mayor del Ibex; CaixaBank, un 0,06%; Bankia, un 0,4%; Bankinter, un 1,33%, y Sabadell, un 0,52%. De los grandes valores han destacado la subida de Inditex, un 2,22%, y Telefónica, un 1,51%.

Del resto componentes con mayor peso dentro del selectivo destaca Repsol, que caído un 1,67% lastrado por la bajada en el precio del crudo porque el barril de crudo de Brent, referencia para Europa, se paga a 72,87 dólares al caer un 2,89%. A la postre, Respol ha sido el tercer valor más rezagado del Ibex 35 por detrás de Técnicas Reunidas que ha perdido un 2,06% y Cellnex, un 1,91%

En el resto de las grandes plazas europeas se ha producido un cierre mixto: Milán ha subido un 0,71% y ha liderado las subidas europeas; El Dax alemán ha avanzado un 0,18%; París ha caído un 0,15% y Londres ha cedido un 0,18%.

Protagonismo del 'brexit'

Y respecto a Europa este jueves se conocido que la primera ministra británica, Theresa May, habría llegado a un acuerdo con la Unión Europea para que las compañías financieras de Gran Bretaña tuviesen acceso a los mercados europeos tras el `brexit´, según ha publicado el diario 'The Times'. Pero el Gobierno de May ha señalado que no hay nada cerrado, pese a reconocer avances en la negociación.

Aunque para las bolsas ha pasado desapercibida esta noticia, para el mercado de divisas si ha sido un aliciente y la libra ha avanzado cerca del 1% para colocarse en 1,29 dólares, mientras que el euro se cambiaba, a cierre de mercado en Europa, por 1,14 dólares al subir un 0,8%. Con todo, lo que más ha afectado al empuje de la libra esterlina es que el Banco de Inglaterra ha terminado su reunión de este jueves sin cambios, tal y como se esperaba, por lo que mantiene los tipos de interés en el 0,75%. Pero hay que destacar que ha reducido su previsión del PIB británico al 1,7% y prevé que la inflación ascienda por encima del objetivo del 2%, hasta el 2,1%, todo dependiendo de la evolución de las negociaciones del 'brexit'.

Desde el otro lado del atlántico llegaba el principal dato macroeconómico y es que las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron la pasada semana en 2.000 y se situaron en 214.000. Esta cifra es levemente superior a la esperada por los analistas, que habían pronosticado que las solicitudes para la semana que terminó el 27 de octubre se mantuvieran en torno a las 212.000, pero siguen siendo los niveles más bajos en 50 años. Con las bolsas del Viejo Continente cerradas, los principales indicadores de Nueva York registraban subidas: El Dow Jones de Indrustriales subía un 0,85%; el S&P 500, un 0,67%, y el Nasdaq, un 1,22%.

Las principales bolsas asiáticas concluyeron su sesión con el Hang Seng de Hong Kong que avanzó un 1,75% y el CSI 300 de China un 0,74%, mientras que el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cedió un 1,06%.

Continúa la semana de resultados y ArcelorMittal ha reducido su beneficio en un 25%, hasta 899 millones de dólares en el tercer trimestre (ha subido un 0,82% en el Ibex 35), Credit Suisse también ha presentado unas cifras por debajo de las estimaciones al ganar 424 millones de francos e ING Direct ha reducido su beneficio hasta 776 millones de euros al descontar una multa de la justicia holandesa de 775 millones de euros. Sin tener en cuenta esta sanción, los resultados han sido por encima de lo esperado. Y en Estados Unidos, al cierre de su mercado, se conocerán las cifras de Apple, que es la compañía con mayor capitalización en bolsa del mundo.

En el mercado de renta fija europeo, la rentabilidad del bono español a diez años, cuya diferencia con el alemán determina la prima de riesgo, se ha colocado en el 1,568% y el interés del germano al mismo plazo, también conocido como «Bund» y que sirve de referencia de solvencia para Europa, se ha situado en el 0,399%. La prima de riesgo española cierra la sesión en 120 puntos básicos y el riesgo país italiano en 299.