El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo plan ofrece ayudas de hasta 3.700 euros E.C.

Iberdrola lanza un nuevo plan Renove: 3.700 euros por cambiar tu caldera de gas por aerotermia

El objetivo de esta línea de ayudas pasa por «impulsar la electrificación y mejorar su eficiencia»

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:59

Iberdrola ha lanzado un nuevo plan Renove destinado a facilitar a sus clientes el cambio de una caldera de combustión a otra de aerotermia. La ... compañía pretende así «impulsar la electrificación y mejorar su eficiencia, al mismo tiempo que beneficia la transición hacia una economía libre de emisiones». La línea de ayudas, vigente desde este lunes hasta noviembre, integra una subvención de hasta 3.700 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  2. 2

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  3. 3

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  4. 4

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  5. 5 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  6. 6

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  7. 7 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  8. 8

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  9. 9 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  10. 10

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iberdrola lanza un nuevo plan Renove: 3.700 euros por cambiar tu caldera de gas por aerotermia

Iberdrola lanza un nuevo plan Renove: 3.700 euros por cambiar tu caldera de gas por aerotermia