«Existe la idea de que los empresarios se hinchan a ganar dinero y no es así»

El empresario Guillermo Buces es uno de los dos candidatos que se han postulado a presidir Cebek en las que podrían ser, si no hay ... giros de última hora, las primeras elecciones de la patronal vizcaína en su historia. Competirá por el puesto con Nuria Lekue, que ha declinado por ahora la solicitud de entrevista de este periódico. Buces considera que está preparado para defender los intereses de las empresas vizcaínas porque vive en sus propias carnes lo que es sacar adelante una compañía. Él fundó junto a su padre Biolid, especializada en etiquetas para diferentes sectores, y tiene que lidiar con problemas comunes como la falta de profesionales, el absentismo, los altos costes laborales... Habla de todo ello de forma muy directa. «A veces soy demasiado transparente», confiesa.

- ¿Qué le mueve a presentarse como candidato?

- Llevo cuatro años en la junta directiva y dos en el comité ejecutivo. Me veo con ganas y creo que es bueno que sea un empresario.

- Podrían ser las primeras elecciones en la historia de Cebek porque hay otra candidata, Nuria Lekue. ¿Considera un problema que esta vez no haya consenso?

- No veo ningún problema porque hay un proceso perfectamente reglado y transparente. A mí me animó Carolina Pérez Toledo a presentarme porque es tradición que la presidencia saliente proponga un candidato. Pero cuando llamó a los miembros de la junta para buscar el consenso y Nuria dijo que ella quería presentarse también, todo se paró para dar paso al proceso electoral. No creo que eso debilite la organización. Al contrario, la fortalece.

- Póngase en campaña electoral, ¿qué puede aportar a Cebek?

- De mi programa destacaría la necesidad de poner en valor la aportación empresarial al Estado de bienestar además de recuperar la cultura del esfuerzo, que se ha perdido. Creo que las relaciones con los sindicatos están obsoletas y hay que darles un nuevo impulso. Me gustaría continuar con el programa de Cebek para gestionar el absentismo, que es una lacra, y también promover la salud y el bienestar en las empresas. Otro reto es la captación y retención del talento y, por supuesto, seguir avanzando en la igualdad.

- ¿Cómo se mejora el reconocimiento al empresario?

- Hay que comunicar lo que hacemos. Existe la idea de que los empresarios se hinchan a ganar dinero y no es así. Yo desde luego no. Generamos puestos de trabajo y pagamos impuestos. La empresa hace una importante labor social.

- ¿Por qué dice que se ha perdido la cultura del esfuerzo?

- No digo que haya que vivir para trabajar, pero sí que hay que esforzarse. Nuestros padres sacaron este país adelante. Estoy totalmente a favor de nuestro sistema de ayudas pero tampoco puede ser que haya una diferencia de 300 euros entre trabajar y no hacerlo.

- Quizás los salarios son bajos como dice el lehendakari en referencia a los jóvenes.

- Habrá casos en los que sí y otros en los que no. No se puede generalizar.

- Dice que la relación con los sindicatos está obsoleta. ¿Que propone?

- No entiendo esa cultura de confrontación cuando a todos nos interesa que la empresa vaya bien. Tenemos que dar pasos las dos partes y es muy importante la transparencia en las relaciones.

- ¿Cómo afrontará el absentismo y a qué achaca la tasa tan alta de Euskadi?

- Algo no encaja cuando la tasa aquí, donde hay un alto nivel de vida, ronda el 9,5% y en el conjunto de España es del 7,5%. No sé la causa pero podría haber un mal uso de las bajas. Las empresas, por nuestro lado, debemos promover políticas de bienestar y recuperar el orgullo de pertenencia. Si te falta el 10% de la gente se pierden pedidos por falta de capacidad para atenderlos. A nosotros nos ha pasado.

- ¿Qué absentismo tienen?

- Un 9%, pero está muy concentrado en un grupo de trabajadores y en la mayoría de los casos por causas perfectamente justificadas. Tengo un buen equipo.

- Las empresas se quejan continuamente de falta de profesionales. ¿Cómo atraer talento a Euskadi?

- A mí me encantaría pagar un 25% más de salario, pero entonces la empresa sería inviable. No compito con empresas guipuzcoanas, sino con compañías madrileñas o polacas. Antes decíamos que somos más caros, pero mejores; y ahora corremos el peligro de quedarnos solo en más caros por lo que han subido los costes laborales. La forma de atraer talento es creando más empresas en Euskadi y para eso tenemos que ser atractivos.

- ¿Y cómo se logra?

- Con menos conflictividad y absentismo. También influyen los costes laborales, la fiscalidad y las comunicaciones porque todavía seguimos sin tren de alta velocidad. Tampoco ayudan nada los continuos cambios regulatorios que vienen de Madrid, en los que veo mucho populismo.

- ¿Se refiere a medidas como la reducción de jornada?

- La reducción de jornada debe ser materia de negociación colectiva porque hay muchas diferencias por sectores.

- ¿Se opone a negociar un salario mínimo vasco?

- Lo que pienso es que ya hay un foro de diálogo social para debatir temas como el salario mínimo y el absentismo. No puede haber un foro a la carta donde hablo de lo que yo quiero.