«Empecé con mi padre nada más acabar la universidad»

Guillermo Buces está al frente de Biolid, una empresa que ahora tiene sus instalaciones en Basauri y que se dedica a la fabricación de etiquetas. ... Emplea a 60 personas y factura cerca de 10 millones.

- ¿Cómo empezó?

- Empecé con mi padre en 1995, tras estudiar en La Comercial de Deusto. Mi idea era trabajar fuera de la empresa familiar, dedicada a la serigrafía, pero mi padre tuvo un problema gordo y me pidió que le ayudara. Tuvo que solicitar la suspensión de pagos y cerrar. Pero viendo el potencial que tenía la cartera de clientes volvimos a empezar y refundamos la empresa. Entonces nos fuimos de Rekalde a Zamudio. En 2010 compramos una empresa en Valladolid. En 2019 dimos otro salto al adquirir Marcal, ubicada en Basauri. Decidimos concentrar la producción y seguimos invirtiendo para crecer. Acabamos de realizar un desembolso de dos millones.

- ¿Le da pena no haber trabajado fuera de la empresa familiar?

- No, porque salió así y he estado muy contento. Para mí ha sido muy importante trabajar con mi padre y tengo una hermana también en la empresa.

- ¿Sus hijos tomarán el relevo?

- Me gustaría que mi hijo me sucediera. Mis dos hijas han tirado por Medicina y puedo asegurar que he intentado convencerlas, pero no ha habido manera. La mayor ya es doctora y la pequeña sigue el mismo camino. Es su elección. Así que tengo las esperanzas depositadas en mi hijo, que quiere empezar a trabajar fuera y a mí me parece una buena idea.