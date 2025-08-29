El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Recogida y selección de uva en una cosecha en Samaniego, Álava. Igor Aizpuru

Euskadi explora mercados que refugien de los aranceles al vino de Rioja Alavesa

El sector critica el abandono de Europa por no luchar una tasa cero para un negocio rural en uno de los principales países importadores

Sergio Llamas

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:27

El arancel del 15% dejará huella en el sector vitivinícola. Los productores de la Rioja Alavesa han criticado la negociación de la Unión Europea, a ... la que acusan de no haber defendido la exención de estos gravámenes frente a un país en el que se venden dos de cada diez botellas que exportan los bodegueros vascos. Un asunto que también preocupa al Ejecutivo autonómico, que se ha lanzado a la búsqueda de mercados alternativos. Este jueves la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha anunciado una misión comercial que durante la próxima semana tratará de posicionar este producto, junto al txakoli, en suelo mexicano.

