Euskadi explora mercados que refugien de los aranceles al vino de Rioja Alavesa

El arancel del 15% dejará huella en el sector vitivinícola. Los productores de la Rioja Alavesa han criticado la negociación de la Unión Europea, a ... la que acusan de no haber defendido la exención de estos gravámenes frente a un país en el que se venden dos de cada diez botellas que exportan los bodegueros vascos. Un asunto que también preocupa al Ejecutivo autonómico, que se ha lanzado a la búsqueda de mercados alternativos. Este jueves la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha anunciado una misión comercial que durante la próxima semana tratará de posicionar este producto, junto al txakoli, en suelo mexicano.

«Gracias al trabajo de nuestros productores podemos proyectar al mundo lo mejor de Euskadi, sobre todo ahora que se han de buscar alternativas a los problemas comerciales que afectan a todo el mundo», ha señalado Barredo.

Este tipo de soluciones, en todo caso, son solo un parche en opinión del presidente de la mayor asociación de bodegas de la Rioja Alavesa Araex, Javier Ruiz de Galarreta, quien remarca que «no podemos prescindir de un mercado del nivel en tamaño y valor como el de EEUU», ya que en conjunto supone el segundo país al que más se exporta. Según detalla, solo le supera Reino Unido, a donde fueron el 27,6% de las botellas enviadas, frente al 19% que marchó a Estados Unidos.

Galarreta estima, eso sí, que a la denominación de La Rioja le afectarán los aranceles menos que a otros vinos europeos como los de Italia, un país que absorbe el 40% de las exportaciones a este país, o Francia, el 21%. Sus vinos son más caros, por lo que se verán más agravados por la tasa arancelaria. Aunque es un vano consuelo, destaca que para el boslillo de los norteamericanos será más atractiva su marca.

Adelanto de las compras

En todo caso, el mercado se esperaba un golpe –Trump llegó a plantear un arancel de hasta el 200%– y ya habían tomado medidas. «Nosotros tenemos un almacén con stock en California y lo llenamos el día en el que fue elegido presidente –una medida que también llevaron a cabo muchos otros intermediarios–. Lo hemos ido manteniendo y ahora tenemos allí reservas como para seis meses», apunta el presidente de la bodega alavesa La Rioja Alta, Guillermo de Aranzabal Bittner. En todo caso, «esto nos afecta», remarca. «Es un golpe en un mercado que venía creciendo muy fuerte en los últimos años y nos hace pensar que Europa se está quedando atrás», se duele.

Así lo viven también los pequeños productores. «Esto todavía no ha terminado y, aunque en nuestro caso exportamos poco, todo lo que no suma resta», declara Goyo López Landaluce, de bodegas Landaluce, que aprecia otros problemas. «Ahora ya estamos produciendo más de lo que se consume –en las últimas tres décadas se han más que doblado el número de hectáreas al producto– y llevamos unos años complicados:primero la pandemia, luego la crisis que trajo la guerra de Ucrania y que ha subido los precios...», apunta.

Y los problemas siguen. Nagore Etxebarriarteun, de bodegas García de Olano ­–que tiene en EEUU su mayor importador– y que es miembro de la junta de la asociación de bodegas de la Rioja Alavesa ABRA, añade una cosecha muy escasa en 2024 y un fuerte golpe este año por parte del hongo Mildiu a los productores. «Nosotros en la guerra de precios no vamos a entrar. Lo que suban lo asumirá el importador», asegura, aunque reconoce que el clima de incertidumbre que vienen viviendo desde enero despierta recelos. «Esto se podía haber luchado más en Europa», afirma.