Esteban dice que «no se puede decir que el BBVA sea un banco realmente vasco»

El nuevo líder del PNV, Aitor Esteban, ha roto su silencio sobre la posición del partido en torno a la opa del BBVA sobre el ... Sabadell con un estruendoso reproche a la entidad presidida por Carlos Torres sobre su alejamiento respecto a su lugar de origen. «A pesar de que tenga su sede aquí, no se puede decir que sea un banco realmente vasco», ha dicho al ser preguntado sobre el asunto tras el encuentro con el líder del PSE, Eneko Andueza, en Sabin Etxea. La crítica sigue la línea del discurso mantenido por el lehendakari, Imanol Pradales, que en una entrevista en EL CORREO dijo que «haya o no opa, lo que nos preocupa es que el banco tenga una presencia mayor en Euskadi en todos los niveles».

Esteban ha sido hasta más preciso sobre lo que reclama al BBVA. «Lo que quisiéramos es que hubiera más unidades estratégicas trabajando en el país, que la contribución al tejido social fuera mayor, que la fiscalidad fuera mucho mayor de la que es en estos momentos», ha explicado. En resumen, «que no fuera simplemente una sede nominativa y poco más».

Los reproches del PNV y del Gobierno vasco llegan en un momento delicado para el BBVA, después de que la autorización de la opa haya pasado a manos del Gobierno español, tras obtener el visto buena de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo de Sánchez, que puede endurecer los requisitos alegando el interés general e incluso vetar la fusión (no la opa), ha convocado una consulta pública para recabar la opinión de los interesados antes de tomar una decisión.

En este contexto, toda Cataluña se ha volcado en presionar al Gobierno central para que obstaculice la operación y evite que una entidad emblemática del territorio como el Sabadell sea absorbida por el BBVA. Partidos políticos, instituciones, asociaciones empresariales y sindicatos se están empleando a fondo en este objetivo. Solo por poner un ejemplo, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado el peso en hombros de los socialistas. «Si el Gobierno español, y si PSC y PSOE son coherentes con lo que dicen, la opa no es viable», ha afirmado.

En Euskadi, sin embargo, la reacción es muy diferente. Respecto a la consulta abierta por Sánchez, calificada de «incomprensible por la CEOE, Esteban se ha limitado a decir que «es inusual» y que «no es un procedimiento que hayamos visto». «El Gobierno querrá dotarse de razones», ha dicho. Pero no ha habido un cuestionamiento abierto. Una moderación que ha contrastado con el ataque directo y contundente al BBVA por su escasa presencia en el País Vasco.

Las reacciones a las palabras de Esteban no se han hecho esperar. El PP vasco, a través de la red X, ha defendido que «el BBVA lleva el nombre de Bilbao y Vizcaya por el mundo, cotiza aquí, pero como no lo controla el PNV ya no es tan vasco».