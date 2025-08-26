El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bomberos forestales en un incendio de la provincia de Lugo. EFE

España pierde 2.700 bomberos en solo un año pese al alza de incendios, mientras que suben en la UE

El gasto público en prevención ha aumentado un 60% en diez años, pero sigue por debajo de la media europea

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 14:44

España tiene 2.700 bomberos menos que hace un año pese a que los incendios cada vez están haciéndose más comunes y virulentos en nuestro ... país. Los datos publicados este martes por la oficina europea Eurostat revelan que España contaba con 39.400 profesionales a cierre de 2024, lo que supone 2.700 menos que los 42.100 efectivos que se contabilizaban al término de 2023 en esta misma estadística. Nada que ver con los datos de la Unión Europea (UE), que año tras año ha ido aumentando el número de bomberos en sus plantillas, hasta sumar un total de 390.600 a cierre de 2024, 28.200 más que un año antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  2. 2 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  3. 3 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  4. 4

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  5. 5 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  6. 6 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  7. 7 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  8. 8

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  9. 9

    Detenido el marido de Icíar Bollaín acusado de terrorismo por llevar una camiseta a favor de Palestina
  10. 10

    Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España pierde 2.700 bomberos en solo un año pese al alza de incendios, mientras que suben en la UE

España pierde 2.700 bomberos en solo un año pese al alza de incendios, mientras que suben en la UE