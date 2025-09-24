El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un avión de Wizz Air a punto de despegar. Reuters

Wizz Air ampliará rutas en España y estudia «aprovechar» las que dejará Ryanair

La aerolínea húngara 'low cost' confirma que Consumo también les ha abierto expediente sancionador por no incluir en sus precios las maletas de mano

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:34

Las rutas que abandonará Ryanair y los aeropuertos donde cerrará sus bases se ha convertido en una oportunidad para otras aerolíneas que ven el ... potencial de los aeropuertos regionales en sus negocios. Es el caso de Wizz Air, para quien las tarifas de Aena a las que Ryanair se opone frontalmente sí son «competitivas» y por eso estudia ampliar sus operaciones en España y «aprovechar» los huecos que dejará la irlandesa. Así lo indicó el director de Comunicación de Wizz Air, Andras Rado, en un encuentro con los medios en Madrid en el que aseguró que esperan llegar a las 500 aeronaves en 2032, el doble de su flota actual.

