Oughourlian prepara despidos en Prisa tras tumbar el proyecto de televisión auspiciado por Moncloa

Purga en Prisa. El presidente del conglomerado de medios, Joseph Oughourlian, prepara cambios en la cúpula directiva de la compañía tras tumbar el proyecto de ... televisión en abierto promovido por alguno de los consejeros del holding propietario de El País y la Cadena Ser y que contaba con el beneplácito del Gobierno.

En una entrevista al diario Expansión, el inversor armenio afirma que «el consejo hará una reflexión sobre la continuidad de algunos directivos». Las miradas se posan sobre Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media y principal impulsor de la televisión. Pero no es el único nombre sobre la mesa. ¿Esta reflexión se extiende a otros ejecutivos de Prisa, como el director de Contenidos de Prisa Media, José Miguel Contreras? «Soy un accionista muy exigente, a mí me gusta tejer relaciones con los directivos, con los gestores de largo plazo», responde Oughourlian.

Este martes, el consejo del cotizada decidió dar carpetazo al proyecto televisivo de Prisa con contundencia. «Invertir en una TDT en 2025 no me parece un proyecto de futuro», afirma en la entrevista. «Si este proyecto no va adelante, la gente que estuvo empujando mucho por ese proyecto dentro de la compañía, les reubicamos y que se conformen con buscarse otro proyecto, o creo que no tienen sitio dentro de la compañía», añade.

A mediados de este mes de febrero, Oughourlian dejó entrever su rechazo a este proyecto al considerar que ponía en riesgo la solvencia de la compañía. Desde hace casi un año, Prisa trabaja en la renegociación de su deuda, intentando alargar los vencimientos su deuda hasta 2029 y 2030. Sin embargo, estos planes aún no se han llevado a cabo.