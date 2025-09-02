Nestlé despide a su director general por mantener una relación amorosa «con una subordinada directa» El gigante suizo de alimentos ha tomado esta decisión porque infringe «el código de buena conducta profesional» de la compañía

Silvia Osorio Martes, 2 de septiembre 2025, 09:22 | Actualizado 09:37h. Comenta Compartir

Los líos de faldas en empresas multinacionales siguen acaparando titulares. Después de la sonada pillada en la 'kiss cam' de Coldplay al CEO de Astronomer con una empleada que no era su esposa y ser suspendido de su cargo, ahora ha sido en Nestlé donde su director general Laurent Freixe ha sido despedido por mantener una «relación amorosa no declarada con una subordinada directa».

El gigante suizo de la industria agroalimentaria ha tomado esta decisión porque infringe «el código de buena conducta profesional de Nestlé». «Era una decisión necesaria. Los valores de Nestlé y una buena gobernanza constituyen los fundamentos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent por sus años de servicio», declaró en un comunicado el presidente del consejo de administración Paul Bulcke.

El francés Laurent Freixe había sido nombrado director general en septiembre de 2024 de este grupo propietario de más de 2.000 marcas, entre ellas las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat. La multinacional precisó que el despido de su director se produjo tras una investigación en la que se comprobó que el ya exdirector de la compañía mantenía esta relación sentimental con su empleada.

En el mismo comunicado, Bulcke anuncia que el ejecutivo francés será reemplazado por Philipp Navratil, exdirectivo de Nespresso, quien se unió a la dirección general del grupo en enero de 2025. A finales de julio, el gigante suizo había mantenido sus previsiones para 2025 a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, entre el entorno de deflación en China que frenó sus ventas en el primer semestre y un clima de consumo frágil en el continente americano.

Temas

Coldplay

Audiencias