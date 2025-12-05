El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cuatro de cada diez empresas vascas prevén que empeore el entorno económico

El estudio elaborado por Laboral Kutxa refleja, sin embargo, una mejora del índice de confianza para el arranque del 2026, que apunta a una expansión de la actividad

Sergio Llamas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:59

Comenta

El optimismo de las compañías vascas cae ligeramente de cara al próximo año. Según recoge la encuesta de Confianza Empresarial de Laboral Kutxa para el ... primer trimestre de 2026, solo un 8,2% de las firmas consultadas cree que se producirá una mejora en el entorno económico de Euskadi frente al 10,9% del pasado trimestre, y cuatro de cada diez (un 40,8%) espera que se presenten más dificultades frente al 39,6% que preveían un empeoramiento para finales de año. El 51% estima que la situación se mantendrá igual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuatro de cada diez empresas vascas prevén que empeore el entorno económico

Cuatro de cada diez empresas vascas prevén que empeore el entorno económico