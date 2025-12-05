Cuatro de cada diez empresas vascas prevén que empeore el entorno económico

El optimismo de las compañías vascas cae ligeramente de cara al próximo año. Según recoge la encuesta de Confianza Empresarial de Laboral Kutxa para el ... primer trimestre de 2026, solo un 8,2% de las firmas consultadas cree que se producirá una mejora en el entorno económico de Euskadi frente al 10,9% del pasado trimestre, y cuatro de cada diez (un 40,8%) espera que se presenten más dificultades frente al 39,6% que preveían un empeoramiento para finales de año. El 51% estima que la situación se mantendrá igual.

Eso sí, el índice de confianza arroja buenas perspectivas con un balance de todas las preguntas abordadas que muestra un crecimiento del 53,6% para el cierre del 2025 al 56,5% del nuevo trimestre. Unos buenos datos ya que, según recuerda Laboral Kutxa, los valores por encima del 50% indican siempre una expansión de la actividad. Además, al consultar la evolución de las exportaciones durante el último año, un 31,9% de las empresas aprecian una mejora y solo un 14,3% señala que ha ido a peor en un ejercicio marcado por el estallido de los aranceles estadounidenses.

El estudio, además, advierte una mejor perspectiva en los datos de facturación. De las 400 empresas consultadas entre el 7 y el 12 de noviembre, crecen en más de un punto aquellas que confían en ver una mejora de sus resultados (un 27,5% frente al 26,2% anterior) y las que prevén una peor facturación se reducen al caer un 1,7% (pasan del 15,3% al 13,6%). Casi seis de cada diez (el 58,9%) no prevén cambios.

Sin embrago, apenas varían las expectativas en cuanto a la actividad empresarial. Un 22,5% confían en una mejora (un 0,5% más), aunque también hay más pesimistas (un 19,1% en lugar del 18,8% que preveían un empeoramiento para el cierre del ejercicio). En cuanto a la lista de pedidos para el primer trimestre de 2026, los datos vuelven a evidenciar una clara mejora. Hay más empresas con buenas previsiones para sus carteras de pedidos, un 29,7% frente a las 26,5% de la pasada encuesta, y las que pronostican un empeoramiento se reducen casi en un punto, pasando del 15,3% anterior a un 14,1%.

Subida de precios

El escenario da un vuelco total en cuanto a los precios. Si en septiembre las empresas vascas apostaban porque se iban a mantener igual (un 81,7% no esperaban cambios frente al 13,4% que aseguraban que iban a subir), ahora un 47% de las compañías ya dan por sentada la subida y sólo 49,8% creen que seguirán igual, y algo parecido ocurre con la rentabilidad. Menos varían las expectativas en la rentabilidad, aunque los pesimistas superan ya a los que tenían buenas expectativas. Aunque creen que estos resultados serán mejores un 17,3% de las empresas (un 2% más que al cierre de 2025, cuando era un 15,3%), suben más las que esperan peores márgenes, que alcanzan un 18,8% frente al 14,6% anterior.

Ante estas perspectivas, las compañías vascas apostarán por las inversiones para reforzar sus apuestas. Algo más de dos de cada diez (un 20,3%) incrementarán sus presupuestos en esta partida frente al 11,9% que estimaban hace tres meses, aunque la cifra de aquellas que han analizado reducirlas también crece, pero en menor medida. Su porcentaje pasa del 8,7 al 11,4%.

Estas decisiones afectarán también en parte al empleo. Las que esperan sumar esfuerzos en sus contrataciones se reducen casi en dos puntos -pasan del 13,1% al 11,4%-, aunque también son menos las que creen que reducirán estos costes -del 5,4% caen al 4,5% de todas las empresas consultadas-. Al final, un 84,2% cree que se mantendrán las mismas plantillas en el primer trimestre del nuevo año.