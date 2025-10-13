El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pello Igeregi (ELA) y Ainhize Muniozguren (LAB) presentando la documentación el pasado 29 de septiembre. Mireya López

Convocan el acto de conciliación entre sindicatos y Confebask para el 22 de octubre

El encuentro responde a la ameanza de ELA y LAB de acudir al Superior si no se negocia un SMI propio para Euskadi en el Consejo de Relaciones Laborales

Sergio Llamas

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:33

Comenta

El acto de conciliación solicitado a finales de septiembre por ELA y LAB para negociar un SMI propio para Euskadi, bajo la amenaza de ... llevar en caso contrario a Confebask al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ya tiene fecha. Según ha podido saber EL CORREO, el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) ha enviado ya a todas las partes implicadas -los sindicatos, incluyendo a CC OO y UGT, más la patronal- una convocatoria para el miércoles de la próxima semana, 22 de octubre, a las 12.00 horas, con la que retomar el encuentro fallido producido en febrero, después de que la confederación empresarial rechazara abordar el debate en un entorno distinto a la mesa de negociación, y sin poder tocar otros asuntos sobre la competitividad en Euskadi.

