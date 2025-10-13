Convocan el acto de conciliación entre sindicatos y Confebask para el 22 de octubre

El acto de conciliación solicitado a finales de septiembre por ELA y LAB para negociar un SMI propio para Euskadi, bajo la amenaza de ... llevar en caso contrario a Confebask al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ya tiene fecha. Según ha podido saber EL CORREO, el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) ha enviado ya a todas las partes implicadas -los sindicatos, incluyendo a CC OO y UGT, más la patronal- una convocatoria para el miércoles de la próxima semana, 22 de octubre, a las 12.00 horas, con la que retomar el encuentro fallido producido en febrero, después de que la confederación empresarial rechazara abordar el debate en un entorno distinto a la mesa de negociación, y sin poder tocar otros asuntos sobre la competitividad en Euskadi.

Lo cierto es que la postura de la patronal seguiría sin haber cambiado. Así lo trasladó el pasado martes día 7 el presidente del Cebek, Guillermo Buces, quien subrayó su disposición a negociar «cuando sea necesario», pero siempre que el objetivo sea hacerlo «de todo y en la mesa de diálogo social», un órgano en el que además también estaría representado el Gobierno vasco, y que ELA y LAB dan por descartado al considerarlo ineficiente.

El presidente de la patronal vizcaína añadió la semana pasada que, aunque eran conscientes de la petición, todavía no habían recibido la convocatoria. La CRL la habría trasladado al día siguiente, miércoles 8. Buces incidió entonces en que el debate debería abordar otras cuestiones como «el absentismo, la flexibilidad, la productividad y lo que sea, pero siempre en la mesa de diálogo social que es un instrumento que ya tenemos». Un mensaje al que también se ha sumado Confebask.

Lo cierto es que el procedimiento Preco, dirigido a solucionar los conflictos colectivos de trabajo, recoge en su articulado la obligación de acudir a estos encuentros. En caso de no hacerlo -una decisión sobre la que Confebask todavía no se ha pronunciado-, supondría únicamente el agotamiento de la vía de conciliación. La convocatoria establece además que no se ha convocado al Gobierno vasco, al tratarse de un acuerdo interprofesional sobre procedimientos voluntarios para la solición de conflictos laborales, a pesar de haberse solicitado en el escrito de solicitud.

Acto de conciliación

Cuando presentaron la nueva solicitud ante el CRL, tanto el responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, como la secretaria jurídica de LAB, Ainhize Muniozguren, recordaron que cuando se acordó la prioridad aplicativa de los convenios negociados en Euskadi, sobre los estatales, «se implantó la obligación de negociar si una de las partes así lo solicitaba».

Lo cierto es que el rechazo a esta mesa a comienzos de año causó la repulsa del vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que lamentó la oportunidad perdida y calificó la decisión de la patronal de «error absoluto». Una postura que los sindicatos soberanistas siguen considerando tibia, como manifestó propia secretaria jurídica de LAB. «El Gobierno vasco dice que lo apoya, pero luego creemos que en los actos no hace lo suficiente para demostrar ese apoyo. Ahora hacemos un llamamiento más explícito de mediación para que pueda acudir directamente y que se posicione de alguna manera a favor de esta mesa».

Por su parte, ELA y LAB junto a otros sindicatos como ESK, Steilas, Hiru y Etxalde han impulsado una iniciativa legislativa popular (ILP) para trasladar el debate al Parlamento vasco que ha sumado ya más de 138.000 firmas presentadas este verano ante el legislativo, y que todavía permanecen a la espera de que se tramiten.