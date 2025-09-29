ELA y LAB acudirán al Superior vasco si Confebask no negocia el SMI

Las 138.500 firmas recogidas por ELA y LAB no solo quieren impulsar un debate en el Parlamento vasco sobre la necesidad de fijar un ... salario mínimo interprofesional (SMI) en Euskadi. También legitiman, en opinión de ambos sindicatos, la obligación de la patronal vasca a sentarse a negociar un acuerdo interprofesional que fije un sueldo base propio en Euskadi. Así lo han reiterado este lunes el responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, y la de la secretaría jurídica de LAB, Ainhize Muniozguren, tras entregar en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) una solicitud de conciliación con Confebask. La petición, en este ocasión, viene con un aviso. Si no se traduce en un encuentro, tras el último intento fallido vivido en febrero, presentarán una demanda contra la confederación empresarial ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

«Legalmente, en el momento en el que se decidió que los convenios colectivos de aquí tienen prioridad aplicativa respecto a los estatales, se implantó la obligación de negociar si una de las partes así lo solicita. Y Confebask tiene que cumplir con esa obligación. Ése es el fondo del asunto», ha detallado Igeregi tras presentar la petición de conciliación. Se trata, según apuntaron ambos sindicatos, de un primer paso legal que abre un nuevo calendario antes de acudir a los tribunales. «Primero tenemos que ver cuándo será el acto de conciliación, que será en dos o tres semanas», ha estimado. «Posteriormente tendremos que preparar la demanda», algo que podría alargar el plazo «unos meses» hasta acudir, si no hay un nuevo encuentro, al TSJPV.

ELA y LAB han explicado que en este tercer intento de negociar un convenio interprofesional también podrían estar CC OO y UGT, como partes legitimadas, y confían en una participación más activa del Gobierno vasco. «Ya veremos qué fórmula puede adoptar en la mesa, pero haremos un llamamiento para que medie en este conflicto y que pueda acudir a la mesa», ha planteado Muniozguren.

La representante de LAB ha sido crítica con la labor ejercida por el Ejecutivo autonómico, pese al interés demostrado por la consejería de Economía, Trabajo y Empleo de recurrir a esta vía de negociación en lugar de la iniciativa legislativa popular (ILP) que ELA y LAB no abandonan, y que ejercerán de forma paralela. «El Gobierno vasco dice que lo apoya, pero luego creemos que en los actos no hace lo suficiente para demostrar ese apoyo. Ahora hacemos un llamamiento más explícito de mediación para que pueda acudir directamente y que se posicione de alguna manera a favor de esta mesa», ha solicitado la portavoz de LAB.

Los tribunales no son la solución

El departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha defendido este lunes que la solución a la falta de negociación «no pueden ser los tribunales de la justicia», e hizo un nuevo llamamiento a patronal y sindicatos a que se sienten a negociar. «Se ha presentado una solicitud ante el CRL, que recordemos tiene unos procedimientos de trabajo pactados entre los agentes y sociales y que debemos seguir, por lo que estaremos a lo que el CRL y el PRECO nos soliciten y nos digan», han añadido. «Estamos a disposición del CRL».

La consejería que dirige Mikel Torres ha reiterado que su posición siempre ha sido «abogar por el diálogo y la negociación» para conseguir acuerdos que puedan afectar al mercado de trabajo y mejorar las condiciones del personal. Una iniciativa para la que en julio ya publicaron un «estudio riguroso» sobre los salarios y el SMI «que pretendía ser un instrumento de reflexión y análisis para el diálogo».

Confebask, por su parte, permanece por el momento a la espera de tener acceso al documento presentado en el Consejo de Relaciones Laborales. No se han pronunciado ante el argumento planteado por Igeregi sobre la obligación de negociar cuando lo solicita una de las partes, que haría referencia al blindaje de los convenios, un pacto suscrito en enero de 2017 y que fija el andamiaje de la negociación colectiva.