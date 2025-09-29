El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pello Igeregi y Ainhize Muniozguren presentando la documentación en el CRL. Mireya López

ELA y LAB acudirán al Superior vasco si Confebask no negocia el SMI

Presentan una solicitud de conciliación para recuperar el debate con la patronal y llaman al Gobierno a «posicionarse y acudir» a la nueva mesa

Sergio Llamas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:38

Las 138.500 firmas recogidas por ELA y LAB no solo quieren impulsar un debate en el Parlamento vasco sobre la necesidad de fijar un ... salario mínimo interprofesional (SMI) en Euskadi. También legitiman, en opinión de ambos sindicatos, la obligación de la patronal vasca a sentarse a negociar un acuerdo interprofesional que fije un sueldo base propio en Euskadi. Así lo han reiterado este lunes el responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, y la de la secretaría jurídica de LAB, Ainhize Muniozguren, tras entregar en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) una solicitud de conciliación con Confebask. La petición, en este ocasión, viene con un aviso. Si no se traduce en un encuentro, tras el último intento fallido vivido en febrero, presentarán una demanda contra la confederación empresarial ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

