Qué hacer en las compras online a plazos Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Domingo, 10 marzo 2019, 23:51

Han pasado dos meses desde que compré una alfombra por Internet y aún no me ha llegado a casa. Desde la tienda online me dicen que no había stock, que así lo señalan en la web (lo comprobé en el momento de la compra y así lo indicaban), y que por eso está tardando más de lo previsto. Tenía entendido que los productos adquiridos de manera online los debes recibir en un máximo de 30 días. ¿Debo reclamar?

El plazo de entrega de un producto adquirido por Internet, efectivamente, es de un máximo de 30 días desde la compra, salvo que hayas acordado otro distinto. Esta información debe ser comunicada o señalizada de manera clara.

Si no recibes lo que has comprado en un plazo de 30 días, o dentro del periodo que hayas acordado, ponte en contacto con la empresa lo antes posible. Tienes derecho a anular tu pedido y al reembolso de lo que hayas abonado por el mismo si no te lo entregan en el tiempo establecido.

Recuerda que en compras online, una vez recibido el producto, puedes también devolverlo en un plazo de 14 días naturales, sin necesidad de justificar tu decisión. Existen varias excepciones al derecho de desistimiento: productos hechos a medida, ficheros informáticos o discos desprecintados, por ejemplo.

Si ves que la empresa no responde a tus peticiones y que tus derechos han sido vulnerados acude a los servicios territoriales de Kontsumobide en Bilbao, Donostia / San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, a la OMIC de tu municipio o a alguna de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas consumidoras que operan en la comunidad autónoma. En la web Kontsumobide.eus puedes obtener los formularios de reclamación y los datos de contacto con los diferentes organismos de contacto.