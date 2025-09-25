El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La CNMV aprueba la mejora del 10% de la oferta de BBVA por el Sabadell

Se activa de nuevo el calendario para el visto bueno de los accionistas de la entidad catalana después de tres días de suspensión y terminará el 10 de octubre

Lucas Irigoyen

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:00

El supervisor de los mercados en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha comunicado este jueves antes de la apertura de la ... Bolsa su autorización a la mejora del 10% de la oferta que BBVA presentó por el Sabadell el pasado lunes. La decisión reactiva el proceso después de tres días en que había quedado en suspenso el plazo para que los accionistas del banco catalán puedan responder a la opa.

