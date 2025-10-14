El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Puerto de Qingdao, en China. EFE

China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo

Pekín reitera que luchará «hasta el final» si la guerra comercial entre ambas potencias sigue escalando

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 14 de octubre 2025, 16:10

Comenta

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, lejos de encontrar la vía de la moderación, ha dado un nuevo coletazo este martes después de ... que Washington aplique desde este martes nuevas tasas portuarias a los buques chinos, tras haber realizado una investigación de los sectores marítimo, logístico y naval del gigante asiático. Un movimiento al que Pekín ha respondido con celeridad al anunciar, de la misma forma, nuevas tasas a los buques estadounidenses que ingresen en el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

