Una caída de los servidores informáticos de Adif paraliza la alta velocidad en Madrid
La información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible
EP
Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:14
Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid.
Así lo ha informado Adif, que ya está recuperando gradualmente la circulación, toda vez que está funcionando con los equipos informáticos de respaldo.
Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.
No obstante, varios usuarios de los trenes aseguran que los retrasos superan la hora.
