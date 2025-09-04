Una caída de los servidores informáticos de Adif paraliza la alta velocidad en Madrid La información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible

Decenas de personas en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha.

EP Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:14 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid.

Así lo ha informado Adif, que ya está recuperando gradualmente la circulación, toda vez que está funcionando con los equipos informáticos de respaldo.

Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.

No obstante, varios usuarios de los trenes aseguran que los retrasos superan la hora.