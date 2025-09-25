CAF defiende su contrato para el tranvía de Jerusalén y señala que no «vulnera ningún derecho»

La compañía vasca constructora de trenes CAF, uno de los emblemas de la industria en Euskadi, se ha visto obligada a dar un paso al ... frente tras la polémica que en las últimas semanas se ha intensificado por su contrato para desplegar las obras del tranvía de Jerusalen. Un trayecto que une la zona este de la ciudad con varios barrios en los que se han emplazado asentamientos de colonos en tierras ocupadas a la Autoridad Nacional Palestina.

CAF, empresa que cotiza en Bolsa, ha enviado una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que defiende la legalidad de su contrato, compartido con la constructora israelí Shapir, para desarrollar las obras que ascienden a 1.800 millones. Unas actuaciones que comprenden dos líneas de travía y la operación y mantenimiento posterior durante 15 años de los trenes, ampliables hasta 25 años.

La compañía con sede Beasain, «plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto» enumera en la nota enviada a los mercados los análisis legales realizados sobre el contrato desde antes de su firma en 2019. Además, los servicios jurídicos de la Administración competente en España confirmaron, antes de la firma de los trabajos, que estos se ajustaban a la legalidad internacional y «no identificaron ninguna objeción legal para la firma del contrato».

Por ello, CAF concluye que «no se ha identificado ninguna objeción legal para la firma del contrato y posterior ejecución». Son unos análisis que, explica, viene realizando de acuerdo a las instrucciones de la 'Guía de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos' publicada por Naciones Unidas para prevenir, identificar y mitigarcualquier impacto adverso en los Derechos Humanos.

Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas y listado de empresas

Para CAF, el proyecto de Jerusalén «genera impactos positivos en la población» según informes de expertos independientes realizados en el año 2023, y nuevamente, en julio de 2025. La compañía que las conclusiones de esos estudios señalan que el tranvía de Jersualen es «catalizador del cumplimiento de Derechos Humanos como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y los lugares de culto a toda la población, sin distinción, con especial beneficio para las comunidades más vulnerables». Y es que, recuerda la empresa, los miembros de la comunidad árabe son una «parte significativa de los usuarios del tranvía».

En las explicaciones CAF anticipa un impacto que podría darse en los próximos días. Y es que en las próximas semanas se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el que se revisa la base de datos de empresas que participan en actividades en los asentamientos de Israel en la zonas ocupadas de Gaza. En ese listado, que se revisa anualmente aparecen 93 empresas, entre las que se prevé la presencia de CAF.