La brecha salarial en Euskadi se ha reducido en diez puntos desde 2018

La brecha salarial sigue representando un problema estructural y multifactorial. Responde a diferentes razones como la parcialidad en el empleo, la mayor concentración de mujeres ... en empleos peor remunerados (como los cuidados), la interrupción de la carrera profesional debido a la maternidad o el denominado 'techo de cristal' que en ocasiones impide a las mujeres alcanzar puestos de mayor responsabilidad.

Si bien la diferencia salarial entre hombres y mujeres llega al 12,81% en Euskadi, lo que supone una brecha de 4.561 euros brutos anuales (según los últimos datos, correspondientes a 2023) y que sigue evidenciando un desajuste notable, lo cierto es que esta desigualdad se ha reducido considerablemente respecto al 22,6% de 2018. Asimismo, desde 2022 ha bajado casi cuatro puntos.

Así lo ha destacado este miércoles el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, durante la inauguración del IV Congreso Internacional sobre la Brecha Salarial que su departamento ha organizado junto a Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. No obstante, a pesar de la mejora del dato, Torres ha pedido no conformarse y seguir trabajando por «cerrar la brecha cero con políticas públicas sostenidas y diseñadas con rigor». Para poder conseguirlo, incide en la necesidad de «alianzas entre instituciones, empresas y sociedad civil, y, sobre todo, con compromiso y voluntad política».

En su intervención, Torres ha defendido la necesidad de reforzar la transparencia retributiva, hacer efectivos y vinculantes los planes de igualdad en las empresas, introducir perspectiva de género en la negociación colectiva y avanzar en permisos igualitarios, flexibilidad real y servicios públicos de apoyo a las familias. «La igualdad también se construye cambiando mentalidades, eliminando estereotipos y valorando por igual el talento de mujeres y hombres», ha subrayado.

Objetivo a 2030

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico para situar a Euskadi como una de las regiones europeas con menor brecha salarial antes de 2030 y fijando un horizonte claro: alcanzar la brecha salarial cero. «Queremos una Euskadi donde mujeres y hombres reciban el mismo salario por el mismo trabajo, donde los cuidados estén repartidos de forma justa, donde las mujeres no tengan que elegir entre familia y carrera profesional. Y donde la igualdad sea norma, no una aspiración», ha destacado el vicelehendakari.