Urgente Retenciones en la A-8, sentido Bilbao, por un accidente en los túneles de Malmasín
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Irekia

La brecha salarial en Euskadi se ha reducido en diez puntos desde 2018

La diferencia entre lo que cobran los hombres y mujeres se sitúa en el 12,81%

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:56

La brecha salarial sigue representando un problema estructural y multifactorial. Responde a diferentes razones como la parcialidad en el empleo, la mayor concentración de mujeres ... en empleos peor remunerados (como los cuidados), la interrupción de la carrera profesional debido a la maternidad o el denominado 'techo de cristal' que en ocasiones impide a las mujeres alcanzar puestos de mayor responsabilidad.

