El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al consejero delegado, César González-Bueno. Efe

Sabadell cree que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números del folleto

El consejo de la entidad emitirá en los próximos días su valoración y recomendación sobre la oferta del banco vasco

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:52

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final con muchas dudas en torno al éxito total de la operación. Con BBVA ... inmerso en una ronda de contactos para 'vender' las bondades de su oferta, la entidad catalana empieza a dejar entrever la posición que su consejo de administración adoptará en el informe en el que, antes del 19 de septiembre, debe emitir su valoración y recomendación para los accionistas.

