Los fondos de gestión activa de BlackRock apuestan por acudir a la opa de BBVA con su 0,5%

A solo unas horas de que finalice el periodo de aceptación, comienzan a filtrarse las primeras cifras de accionistas clave en la opa de BBVA ... sobre Banco Sabadell. Según informa la agencia Bloomberg, los fondos gestionados de forma activa por BlackRock se inclinan por acudir a la opa. La gestora es el princial accionista de Banco Sabadell, con un 7,37% del capital según los registros de la CNMV, pero estos fondos activos solo representan un 0,5%, según las fuentes de la agencia estadounidense.

Fuentes de BBVA declinan hacer comentarios. Pero con esa cifra sobre la mesa, se puede deducir que el resto de la participación de BlackRock en la vallesana se mueve a través de fondos pasivos, que por norma deben evitar desviarse del índice al que replican, limitando sus posibles movimientos en este tipo de operaciones.

Según fuentes conocedoras, este tipo de fondos pasivos tienen un peso, en total y con todas las gestoras participantes, del 20% en el capital del Sabadell. Y BBVA aspira a hacerse con el 'sí' de la mitad de ellos. En todo caso, el presidente del banco, Carlos Torres, sí dice contar con el apoyo unánime de los institucionales y el resto de fondos activos. Estos pesarían un 35% en su estructura accionarial.

Entre ellos también está David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell con un 3,8% del capital que acudirá con todo a la opa. Pero para muchos otros, según fuentes del mercado, pesarían todavía algunas dudas, como el riesgo de que el veto a la fusión se extienda de tres a cinco años, poniendo en jaque las sinergias esperadas.

También hay que incluir en los cálculos a Zurich, con un 5% del Sabadell que ya ha confirmado que no venderá, en aras de proteger su alianza de bancaseguros con la catalana.

Así que el foco se desvía ahora a los minoristas, donde existen más dificultades para estimar los datos. Pesan un 40% en el capital de Sabadell. Y la entidad asegura que, de ellos, un 80% son clientes con acciones depositadas. De esos, apenas un 1% habrían acudido al canje, según señalan desde el banco.

BBVA ha explicado estos días que de estos minoritarios, el 40% tienen depositados sus títulos en el banco vasco. Pero esa cifra no puede ser tomada como referencia como indicador porque, tal y como explicó el martes la entidad -y no ha vuelto a actualizar el dato a media sesión de este viernes- apenas suponen el 2% del capital.