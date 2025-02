El vídeo para concienciar sobre el comportamiento de los padres en el deporte: «Me haces perder un sábado por la mañana para ver esta mierda»

Juanma Mallo Lunes, 17 de febrero 2025, 18:08 Comenta Compartir

Este fin de semana se han producido varios episodios de violencia en el deporte tanto en categorías superiores, como los insultos racistas a Maroan Sannadi, del Athletic, como en los peldaños más bajos del fútbol vizcaíno, con reproches racistas y religiosos en un partido de infantiles. En este último caso, han sido los jugadores los protagonistas de estas condenables conductas, pero muchas veces pasa desde las gradas, con los padres bien lanzando improperios contra los oponentes, e incluso afeando la forma de jugar de sus propios hijos. Son los denominados progenitores hoolingans, que en muchos casos provocan que sus vástagos renuncien a la práctica deportiva.

¡El deporte es un juego y se lo ESTAMOS ROBANDO a los niños!

👉 ¡Padres y madres destrozamos el deporte de nuestros hijos con nuestro mal comportamiento!

🛑 Los padres hooligan frenan el desarrollo deportivo de los niños y hunden su autoestima.#noseashooligan pic.twitter.com/7qSRi9P3JO — Fundació Brafa (@fundaciobrafa) February 17, 2025

Contra ellos quiere luchar la Fundació Brafa, una escuela deportiva de Barcelona que trata de concienciar cada cierto tiempo contra esta lacra. En esta ocasión, han confeccionado un vídeo de algo menos de un minuto en el que el padre machaca a su hijo con los comentarios. Se centran en el fútbol, pero puede ocurrir en cualquier actividad.

Estas son algunas de las perlas que le dedica el padre a un niño que, en varios momentos del vídeo, aparece con semblante desmotivado, dudando de su propia capacidad cuando el deporte en esas edades tiene que ser diversión, amistad y aprendizaje. Nada más. «Vaya mierda de partido, chaval». «Me haces perder un sábado por la mañana para ver esta mierda». «Es que, joder, ni una basculación, ni una ayuda. No dais dos putos pases seguidos, joder. Que esto no es física cuántica, que es el 'abc' del fútbol». «Me gustaría saber cómo entrenáis. Este entrenador no tiene ni puta idea. ¡Es un memo!». «¿Tú de verdad quieres jugar al fútbol? Porque no lo parece».

Después de esto, aparece el mensaje. «El deporte es un juego y se lo estamos robando a los niños». Ocurre en muchos casos. «No conozco familias que deseen mal a sus hijos, pero los padres hooligans no solo frenan el progreso deportivo de sus hijos, sino que erosionan su autoestima y confianza –explica Ana Merayo, responsable del área de Psicología del Deporte de la Unidad de Medicina Deportiva del Consell Català de l'Esport-. No hay carga más pesada para un niño que sentir que ha defraudado a quien más ama: sus padres, sus referentes de vida».

No es la primera vez que esta Fundación catalana realiza este tipo de vídeos. Siempre con el claro mensaje que los padres no pueden ensuciar el deseo de sus hijos de practicar deporte. En el primero, recomendaba a los progenitores hoolingans que no fueran a los partidos. En otro, un niño se sentía frustrado por no cumplir las expectativas de su padre. «Querías que fuera el mejor. Siento haberte decepcionado», era el mensaje.